Foto: Cīnītājiem Ukrainā nogādā siltos guļammaisus un Latvijas bērnu uzmundrinājumus

Par ziedojumu straumēšanas servisā "Stopify" Ukrainas bruņoto spēku atbalstam savāktajiem līdzekļiem ceturtdien, 16. Februārī, uz Ukrainu devies kārtējais sūtījums: 100 lieli termo guļammaisi, portālu "Delfi" informēja ziedojumu platformā.

Kā norādīja platformas pārstāvji, sūtījumā iepakots vēl kāds īpašs vēstījums – Latvijas skolēnu zīmēti uzmundrinājumi ukraiņu karavīriem.

100 guļammaisi "Carinthia Sleeping Bag Defence 4", kas ļauj nodrošināt komforta temperatūru pat -15 grādu salā, tiks nosūtīti vairākām apakšvienībām, kuras cīnās pie Bahmutas, skaidroja pārstāvji.



Ukrainas vēstniecībā viesojās latviešu un ukraiņu skolēni no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kuri sagatavojuši zīmējumus karavīriem kā iedrošinājumu un spēka vēlējumu. Bērnu radītie darbi, palīdzot pašiem autoriem, iepakoti guļammaisos un nosūtīti uz Ukrainu.

"Ja iepriekšējos sūtījumos par "Stopify" savāktajiem līdzekļiem nodrošinājām tehniskas vajadzības – automašīnas, kvadriciklus, dronus, nakts redzamības iekārtas, ģeneratorus, tad šoreiz sūtām siltumu. Gan fizisko – guļammaisus, gan emocionālo – bērnu novēlējumus, kas sildīs sirdi un stiprinās karavīru cīņassparu," saka "Stopify" idejas autors Māris Upenieks.

Jau ziņots, ka ar nolūku veicināt sabiedrības atbalstu Ukrainas uzvaras tuvināšanai trīs komunikācijas nozares profesionāļi un labi draugi – Māris Upenieks, Mārcis Miķelsons-Germs un Miks Miķelsons – no pamatdarba brīvajā laikā izstrādājuši unikālu ziedojumu straumēšanas servisu Ukrainas bruņoto spēku atbalstam "Stopify".

Trīs mēnešu laikā kopš ziedojumu straumēšanas platformas pieteikšanas to abonējuši vairāk nekā 5940 cilvēki no 46 valstīm. Kopā izdevies savākt jau vairāk nekā 250 000 eiro un nosūtīt pirmās palīdzības kravas uz frontes līniju – kvadriciklus, termovizorus, nakts redzamības monokļus, taktiskos cimdus, brilles, dronus, dīzeļģeneratorus un daudz citu Ukrainas armijai nepieciešamu lietu.

Ziedojumu platforma "Stopify", kas ļauj "abonēt" ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai, darbību uzsāka novembra sākumā. Tajā ikviens no jebkuras vietas pasaulē var "straumēt" nelielu ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai – no nepilniem septiņiem eiro līdz jebkurai paša izvēlētai summai. Lai process būtu uzticams, jau sākotnēji tika piesaistīti vietnes stratēģiskie partneri – "Ziedot.lv" un Ukrainas vēstniecība Latvijā, kas nodrošina gan finanšu izlietojuma caurskatāmību, gan arī to, ka par ziedotajiem līdzekļiem tiek iegādāta tehnika, kas frontē šobrīd visvairāk nepieciešama.

Par ziedojumiem organizēto palīdzības kravu saturs tiek veidots saskaņā ar konkrētu nepieciešamību sarakstu no Ukrainas armijas, ko koordinē Ukrainas vēstniecība Latvijā. Par platformā saziedoto finansējumu netiek iegādāti ieroči un munīcija. "Stopify" automātiski izbeigs savu darbību Ukrainas uzvaras dienā vai dienā, kad tiks parakstīts miera līgums, kas balstīts Ukrainas nosacījumos.

Projekta idejas autors un radošais direktors ir Upenieks, izstrādātājs – digitālā aģentūra "Cube", stratēģiskie partneri – "Ziedot.lv" un Ukrainas vēstniecība Latvijā.