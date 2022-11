Foto: Grafiti sienas 'Viedāka Eiropa un Latvija' atklāšana

Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē piektdien, 4. novembrī, atklāta grafiti siena "Viedāka Eiropa un Latvija", kas veidota, sadarbojoties Finanšu ministrijai (FM) un Vidzemes Augstskolai, lai radošas izpausmes veidā vērstu sabiedrības uzmanību uz jaunā Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada perioda uzsākšanu no 2023. gada.

"Esam nonākuši finiša taisnē, lai nākamajos septiņos gados no ES saņemtu apjomīgas un Latvijas iedzīvotājiem būtiskas ES fondu investīcijas piecu miljardu eiro apmērā," uzsvēra finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis, klātesošajiem pastāstot par ES fondu 2021.-2027. gada perioda aktualitātēm.

Vienlaikus viņš norādīja, ka pēc ilga un saspringta FM darba kopā ar citām ministrijām un nevalstisko sektoru, sagatavojot un ar Eiropas Komisiju (EK) saskaņojot ES fondu programmu, šī gada izskaņā no EK tiek sagaidīts pozitīvs lēmums par programmas apstiprināšanu. Tādēļ viņš FM vārdā mudina potenciālos projektu īstenotājus ar nākamā gada sākumu būt gataviem izmantot jaunā perioda ES finansējuma sniegtās priekšrocības un gatavoties projektu atlasēm.

Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone, atklājot sienas gleznojumu, uzsvēra: "Ar dažādu ES fondu un nacionālā budžeta finansējumu mēs esam izveidojuši bāzi tam, lai varētu iesaistīties Eiropas Universitāšu iniciatīvā. Jau divus gadus esam partneri vienā no, iespējams, aktīvākajām un veiksmīgākajām Eiropas universitāšu aliansēm, ar kuras palīdzību varam vēl vairāk dot savu pienesumu reģionam mūsu darbības jomās: izglītība, pētniecība, zināšanu pārnese un inovācijas."

Pasākumā par Valmieras novada pašvaldības līdzšinējo veikumu un plāniem pastāstīja arī Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jānis Olmanis. Viņš norādīja: "Līdz šim apvienotajā Valmieras novadā esam centušies izmantot katru iespēju ES investīciju piesaistē. Varam lepoties, ka attiecībā uz zaļāku un viedāku nākotni, piesaistot ES investīcijas, esam pirmrindnieki māju siltināšanā – ir nosiltinātas jau vairāk nekā divas trešdaļas māju, pilsētā pārsvarā esam pārgājuši uz LED apgaismojumu, kā arī ar ES atbalstu īstenojuši tik ļoti vajadzīgo deinstitucionalizācijas projektu, kas personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tās spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē."

Būtiski, lai ES fondu projektu īstenotājiem būtu apziņa, ka ar savu projekta veikumu viņi sniedz artavu reģionālo, nacionālo un ES mērķu īstenošanā. Šo apziņu palīdz veidot arī EUROPE DIRECT Vidzemes centrs, kura uzdevums ir veidot saikni starp ES institūcijām un Vidzemes iedzīvotājiem, kā arī sadarboties ar vietējām organizācijām, tai skaitā Vidzemes Augstskolu, īstenojot dažādus kopīgus projektus ES aktualitāšu skaidrošanai", pasākumā atzīmēja EUROPE DIRECT Vidzemes centra vadītāja Maija Rieksta.

2021.-2027. gada ES fondu investīcijas paredzēts novirzīt sešiem galvenajiem virzieniem. Pirmais no tiem – viedāka Eiropa paredz inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai. Otrais virziens – zaļāka Eiropa paredz virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām un īstenojot vides aizsardzības pasākumus. Trešais virziens – ciešāk savienota Eiropa, kas mērķēts uz droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstību. Ceturtais ieguldījumu virziens – sociāla un iekļaujoša Eiropa – vērsts uz Latvijas iedzīvotāju vienādu iespēju un piekļuves nodrošināšanu izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Piektais no virzieniem – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa vērsts reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet pēdējais, sestais virziens paredz atbalstu sociālekonomisko grūtību risināšanai saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz drīzu jaunā ES fondu perioda uzsākšanu un mudinātu potenciālos projektu īstenotājus būt gataviem izmantot jaunā perioda ES finansējuma sniegtās priekšrocības, Finanšu ministrija visu novembri organizē tematiskās nedēļas, katru nedēļu priekšplānā izceļot kādu no lielajiem ES investīciju mērķiem.

Savukārt kā radošā sastāvdaļa tiek īstenota sienu apgleznošana, piesaistot grafiti māksliniekus - Rīgā un vēl četrās reģionu pilsētās – Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā, tā simboliski demonstrējot visas Latvijas iesaisti ES fondu investīciju veiksmīgā ieguldīšanā. Katrā mākslas darbā tiks vizuāli attēlots kāds no ES fondu investīciju lielajiem mērķiem, atgādinot, ka ikviens no mums ar savu projektu var sniegt artavu labākas Latvijas un līdz ar to arī Eiropas veidošanā.

Finanšu ministrijas pārstāvji pateicās Vidzemes Augstskolai par sadarbību un iespēju pirmajam mākslas darbam par Viedu Eiropu un Latviju tapt tieši augstskolas telpās, norādot, ka Vidzemes Augstskola ar savu vīziju un stratēģiskajām prioritātēm, kā arī līdzšinējo veikumu ES fondu projektu īstenošanā – lieliski iemieso vienu no ES fondu investīciju lielajiem virzieniem "Viedāka Latvija un Eiropa", kā pamatā ir ceļš uz inovatīvām un viedām pārmaiņām. "Vēlamies, lai šis mākslas darbs augstskolas studentiem un visiem, kuri tam iet garām, atgādina par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība un mudinātu izmantot tās sniegtās iespējas," noslēgumā akcentēja I.Dālderis.

Mākslas darba "Viedāka Eiropas un Latvija" autors ir Matīss Maksimovs.