Foto: Īpašā koncertā sveikti Goda donori, kuri asinis ziedojuši vairāk nekā 70 reižu

Sestdien, 26. janvārī, kinoteātrī "Splendid Palace", Valsts asinsdonoru centrs (VADC) sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais krusts" (LSK) īpašā Pateicības koncertā apblavoja piecus Goda donorus, kuri asinis vai asins komponentus mūža laikā ziedojuši vairāk nekā 70 reižu, portālu "Delfi" informē VADC pārstāvji.

Jau piekto gadu pēc kārtas bezatlīdzības asins donori var satikties īpašā Pateicības koncertā. Koncerta mērķis ir izteikt pateicību, godināt visaktīvākos donorus un aicināt palīdzēt arī turpmāk, gan ziedojot asinis, gan organizējot izbraukumus un Donoru dienas.

Apbalvojumu "Goda donors" saņēma donors Oskars Svars no Skrundas (asinis ziedojis vairāk nekā 100 reizes), Gunita Greizāne no Smiltenes (asinis ziedojusi 75 reizes), Latvijas lepnums Aivars Čipāns (asinis ziedojis 175 reizes), VADC Donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaveniece (asinis ziedojusi 100 reizes) un Igors Soboļevs no Rīgas (asinis un asins komponentus ziedojis 105 reizes).

Koncertā uzstājās grupas "Franco Franco", "Very Cool People" un "Sudden Lights".

Pērn Latvijā 31245 unikālie asinis donori asinis ziedojuši 52001 reizi, kas ir par 2297 reizēm vairāk nekā gadu pirms tam. 6675 donori asinis ziedojuši pirmo reizi, pirmreizējā donora vidējais vecums ir 29,8 gadi. Vairāk nekā puse, 53,47%, no kopējā donoru skaita ir sievietes, bet 46,53% vīrieši.