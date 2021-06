Foto: Jāņu vainagi, muzikāls tramvajs un tautiski tēli – Rīga pošas Līgo svētkiem

Lai radītu gaidāmo Līgo svētku un Jāņu sajūtu, Rīgā jau piektdien, 18. jūnijā, sākušies vairāki pasākumi, turklāt pilsēta pušķota svētku rotā, bet rīdziniekus un pilsētas viesus ielīksmo Retro tramvajs, kurš kļuvis par muzikālu platformu un līdz 22. jūnijam apceļos lielāko daļu Rīgas apkaimju.

Muzicējošais tramvajs kursēs 20. jūnijā no pulksten 11.30 līdz pulksten 19.24 maršrutā Bišumuiža–Mežaparks, 21. jūnijā no pulksten 13.00 līdz pulksten 19.16 maršrutā Aldaris–Ķengarags, bet 22. jūnijā no pulksten 14.00 līdz pulksten 20.10 maršrutā Zasulauka stacija–Ausekļa iela, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldībā. Atskaņojot svētku mūziku, Rīgu Retro tramvajā apceļos grupa "Sunny groove dixie", kvintets "Acumirklis", "Juglas orķestris" un "Pārmaiņu mūzikas kvartets".

Kā norāda Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, pilsētvides noformējumam ir izmantoti atjaunoti iepriekšējo gadu krājumi bez speciāla budžeta piešķīruma.

Par vides objektu atjaunošanu, karoglentu izgatavošanu, konstrukciju remontu un apjomīgā skaita priekšmetu uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu kopā ir izlietoti ap 60 280 eiro.

Savukārt tramvaja projekta finansējums ir 20 916 eiro, iekļaujot izmaksas par muzikālajiem priekšnesumiem, tramvaja nomu, noformējumu, autortiesībām, apsardzi, civiltiesisko apdrošināšanu un organizatoriskajām izmaksām.

Jāņu dziesmas varēs dzirdēt Vecrīgā – 21. jūnija pēcpusdienā no Latvijas radio balkona, bet 22. jūnija vakarā no Rātsnama balkona Līgo dziesmas skanēs tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" izpildījumā. Sadziedāšanos vadīs radio žurnālisti Iveta un Vidvuds Medeņi, kā arī Zoja Heimrāte un Valda Vītola.

Rīgas vasaras kultūras programmas Ielīgošanas koncerti 22. jūnija vakarā izskanēs arī no kuģīšiem pilsētas kanālā. Tajos piedalīsies Medeņu, Heimrātu, Liporu, Dimantu, Rancānu ģimenes un tradicionālas dziedāšanas kopa "Burdons".

Īpašs ielīgošanas notikums 21. jūnijā būs video stāsta "Saules ceļš" filmēšana ar deju ansambļa "Daiļrade" piedalīšanos. Video stāsta saturiskā vēstījuma centrā būs mūsdienu cilvēka sastapšanās ar senajām latviešu dievībām – Saules, Mēness un Pērkona pasauli, attiecībām viņu un cilvēku starpā, bet tā filmēšana norisināsies dažādās pilsētas vietās.

Īso, bet spilgto priekšnesumu laikā pa slimnīcas logiem to varēs vērot mazie pacienti un mediķi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā, tad pusdienlaikā pie Brīvības pieminekļa, pēcpusdienā dejotāji plāno būt Mežaparkā, netālu no Mežaparka Lielās estrādes, bet vakarā – pie Mangaļsalas mola.

Savukārt 21. jūnijā no pulksten 16 notiks Rīgas kultūras centru akcija "Rīgas pieskandināšana" – Jāņu dziesmu audioieraksta atskaņošana folkloras kopu izpildījumā, kas skanēs pie kultūras centriem "Imanta", "Iļģuciems", "Mazā ģilde", "Ritums", pie koncertzāles "Ave Sol", pie Kultūras pils "Ziemeļblāzma", pie VEF Kultūras pils, kā arī Rīgas Centrālās bibliotēkas galvenajā ēkā.

Savukārt Kultūras un tautas mākslas centrs "Ritums" "YouTube" kontā 20. jūnijā pulksten 12 publicēs sarunu cikla "Aīdas istaba" 1. sēriju "Jāņi. Vasaras saulgrieži".

Tā būs folkloristes Aīdas Rancānes saruna ar Latvijas valsts simtgades biroja projektu koordinatori Ilzi Tormani-Kļaviņu. Videomateriāls ar praktiskiem padomiem, kā vasaras saulgriežu tradīcijas praktizēt savās mājās, internetā būs pieejama arī pēc 21. jūnija.

Stilizētu Jāņu vainagu brīvdabas izstāde "Katram savu Jāņu rotu!" no 18. līdz 27. jūnijam katru dienu būs skatāma Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā. Pils parka teritorijā ap 2,5 metru augstumā būs izvietoti desmit stilizēti Jāņu vainagi metra diametrā.

Nostājoties tieši zem vainaga, iespējams smelties tajā iekodēto vasaras saulgriežu spēku, bet nostājoties konkrētā, iezīmētā vietā apmēram trīs metru attālumā no vainaga iespējams iegūt fotogrāfiju, kurā darbojas mirāžas efekts – šķitīs, ka vainags atrodas nēsātājam uz galvas Jāņu vainagu brīvdabas izstādi papildina fotofantāzijas žanrā veidotas pseidovitrāžas uzlīmes ar saulgriežu simboliku pils Austrumu fasādes logos.

Vasaras saulgriežu simbolika ir ietverta arī mākslinieces Sindijas Mačtamas grafiskā dizaina darbos "Jāņuzāles". Interesenti no 15. līdz 30. jūnijam ar instalācijām aicināti iepazīties Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" logos, bet 21. jūnijā no pulksten 16 līdz 21 kultūrtelpā "Strops" Pļavniekos un kultūrtelpā "Strops" Ziepniekkalnā.

Šogad pilsētas stendos un afišu stabos Jāņu noskaņu radīs Līgas Purmales glezna "Pļava". Pilsētu rotās arī vairāk nekā 1200 pēc mākslinieka Jāņa Asara dizaina darināti svētku karogi un svētku noskaņu sajust palīdzēs pilsētvidē izvietotie mākslinieku Kriša Skrastiņa un Ievas Riekstiņas vides objekti – asociatīvie svētku tēli "Stāvēju, dziedāju...", kā arī mākslinieka Ata Izanda veidotie vides mākslas objekti "Saules laipa" un "Dziesmu kubs", kas būs izvietoti Bastejkalnā un Esplanādē.

Lai izvairītos no lielas ļaužu pulcēšanās epidemioloģiskās situācijas dēļ, arī šajā vasarā nenotiks tradicionālais Zāļu tirgus un Jāņu svinības 11. novembra krastmalā un Dzegužkalnā.