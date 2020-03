Naktī no trešdienas uz ceturtdienu no Zasnicas ostas izbrauca prāmis uz Latviju ar Eiropā iestrēgušajiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājiem, kurus kuģis tagad ved mājup no Vācijas.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Pavisam kopā uz borta uzkāpa 472 pasažieri un uzbrauca 152 automašīnas. Kuģis Rīgā ieradīsies šonakt ap pulksten 00.30.

Sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju "Tallink Grupp" otrdienas, 17. marta, vakarā uz Zazsnicas ostu Vācijā nosūtīja kuģi "Romantika"

Ar Tallink Latvija prāmi no Zasnicas uz Rīgu dodas 476 pasažieri. Visi iesaistītie dienesti strādā, lai nodrošinātu stingrus drošības pasākumus, kuģim pietauvojoties ostā. 🚓 Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgie @Valsts_policija pavadībā kolonnā tiks eskortēti līdz LV robežai. — Satiksmes ministrija (@Sat_Min) March 19, 2020

Fotogrāfijas un video uzņēma portāla "Delfi.ee" ārštata autors Markus Novaks, kā arī "Tallink" sabiedrisko attiecību pārstāvji.

"Delfi" jau ziņoja, ka 16. martā pie Vācijas-Polijas robežas izveidojās vairāku simtu automašīnu gara, nekustīga rinda. Lai arī Polija savas robežas slēdza naktī uz 15. martu, tomēr Latvijas Ārlietu ministrija ziņoja, ka ar Poliju ir panākta vienošanās par īpašu Baltijas valstu transportlīdzekļu kolonnas izveidi, lai tie cilvēki, kas vēlas nokļūt mājās, varētu šķērsot Polijas robežu. Tomēr realitātē šāda transportlīdzekļu kolonna Polijā netika ielaista.

Savukārt 17. marta rītā aptuveni simt automašīnu, kas teju visu 16. martu pavadīja pie Vācijas-Polijas robežas garā, nekustīgā rindā, devās uz 380 kilometru attālo Zasnicas pilsētu, lai ar prāmi celtos pāri uz Klaipēdu. Tikmēr daļa autobusu un mikroautobusu (ar vairāk nekā septiņām sēdvietām) šķērsojuši robežu un iekļuvuši Polijā.

Par papildu prāmja reisu 18. marta vakarā, kas kuģotu arī uz Rīgu, Latvijas Ārlietu ministrija informēja jau 17. marta.