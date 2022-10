Foto: Labiekārtoti 12 Rīgas centra ielu posmi

Oktobra vidū Rīgā pabeigti labiekārtošanas darbi – 12 galvaspilsētas centra ielu posmi tikuši pie kokiem, miskastēm, soliņiem un velosipēdu statīviem, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Darbi tika sākti pavasarī, iestādot 57 kokus, un turpinājās visas vasaras garumā.

Labiekārtojot pilsētas ielas, paralēli elementu uzstādīšanai, tika veikta arī ielu apzaļumošana un koku apdobju atjaunošana. Kopumā ir iestādīti 57 koki, no tiem 26 – Aleksandra Čaka ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Ērgļu ielai, 20 koki Elizabetes ielas posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim, bet pārējie – citviet Rīgas centrā.

Tāpat Čaka ielā gar Barona kvartālu un sadalošajā joslā, posmā no Ērgļu ielas līdz Tallinas ielai, iesētas puķu pļavas.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis (JV) norāda, ka šogad, veicot ielu labiekārtošanu, uzstādīti 60 dažāda veida soli, 225 velosipēda statīvi un 56 atkritumu urnas.

Vienlaikus, pēc Ķirša paustā, pilsētvides labiekārtošanu un infrastruktūras sakārtošanu plānots turpināt arī nākamajā sezonā.

Labiekārtošana veikta Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Gogoļa ielai un Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Kr. Valdemāra ielai. Tāpat labiekārtošanas darbi veikti Aleksandra Čaka, Merķeļa, Stabu, Lenču un Ganu ielā.

Labiekārtoti arī divi Elizabetes ielas posmi – no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim un no Satekles ielas līdz Brīvības bulvārim.

Savukārt Kr. Valdemāra ielā labiekārtoti trīs posmi – no Zirņu līdz Laktas ielai, no Bruņinieku līdz Zirņu ielai un no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai.

Jau ziņots, ka šogad Čaka ielā izvietoti labiekārtojuma elementi.

Čaka ielas labiekārtošana tika solīta reizē ar jaunu ielas segumu. Segums tika atjaunots 2020. gadā un tolaik ielas labiekārtošanas darbi, izvietojot soliņus, puķu kastes, velostatīvus un iestādot kokus, bija plānoti 2021. gadā. Taču tas nesekmējās, jo iepirkums būvuzņēmēju interesi neraisīja.