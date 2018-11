Ceturtdien, 15.novembrī Ādažu poligonā notika kaujas šaušana ar jaunajām, no Austrijas iegādātajām haubicēm, portālu "Delfi" informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Uzdevumu veica Sauszemes spēku mehanizētās brigādes Kaujas atbalsta bataljona Uguns atbalsta rotas karavīri, kuriem šī bija iespēja apvienot teorētiskās zināšanas par taktiku ar praktisko kaujas šaušanu.

Karavīri vingrinājuma laikā izspēlēja scenāriju, kur haubices izbrauca no pozīcijām, saņēma uzdevumu, izpildīja uzdevumu, veicot kaujas šaušanu, un atgriezās sākotnējās pozīcijās, norāda Latvijas armija.

Šī ir otrā reize, kad jaunās haubices veic kaujas šaušanu Ādažu poligonā, pirmo reizi tas notika mācību "Namejs 2018" laikā 25. augustā.

Jau ziņots, ka 2017. gada aprīlī tika parakstīts divpusējs līgums starp Latvijas Aizsardzības ministriju un Austrijas Aizsardzības un sporta ministriju par ASV ražotu pašgājējhaubiču sistēmu "M109A5Oe" iegādi, tai skaitā uguns vadības un apmācības platformu iegādi.

Vienas vienības izmaksas, atkarībā no tās modifikācijas, ir no 60 000 līdz 140 000 eiro. Haubices, ko iegādājusies Latvija, no 2003.gada līdz 2007.gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.

Daļu no pašgājējhaubiču sistēmām plānots izvietot Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijas pārstāve Mairita Senkevicina.

Pašgājējartilērijas sistēmas "M109A5Oe" A tipa haubice, kas ir agrāko A2 un A3 tipa haubiču modernizētā versija ar 39. kalibra M185 stobru, šobrīd ir arī Austrijas bruņoto spēku arsenālā. Tās šāviena attālums ir 22 kilometri ar standarta munīciju, savukārt ar uzlabotas darbības munīciju šāviena distances attālums ir 30 kilometri. Haubice spēj atklāt uguni minūtes laikā no uzdevuma saņemšanas, kā arī pēc uguns uzdevuma veikšanas 30 sekunžu laikā atstāt uguns pozīciju.