Foto: Latvijas armija svin savu simtgadi

Uzsverot Latvijas karavīru nesto upuri, patriotismu, profesionalitāti un devumu valsts aizsardzībai, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš šodien 11. novembra krastmalā sveica karavīrus un iedzīvotājus Latvijas armijas simtgades svētkos, portālu "Delfi" informēja Latvijas Aizsardzības ministrijā.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda pateicību Latvijas karavīriem un virsniekiem par to, ka latviešiem ir sava valsts. "Nedaudz vairāk kā pirms 100 gadiem mēs proklamējām valsti un izveidojām Ministru kabinetu, bet ar to bija par maz. Par mūsu zemi visai tautai bija jādodas cīņās, lai nosargātu tās brīvību un neatkarību. Zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem pulcējās skolnieki, studenti, kā arī kaujās rūdīti karavīri un neapmācīti karavīri. Viņi visi bija gatavi ziedot savas dzīvības par kaut ko nebijušu – par savu valsti, par Latviju. Mēs esam viņu varonības mantinieki," sacīja Vējonis.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzrunā norādīja, ka latviešu karavīri par brīvību cīnījās jau pirms neatkarīgas valsts izveidošanās. "Mēs esam maksājusi kā tauta, kā armija, kā ģimenes, ļoti dārgu cenu par Latvijas karavīrs ir nācis no mūsu ģimenēm un ir viens no mums. Viņš ir nācis no arājiem, ierēdņiem, studentiem, profesoriem – no jebkuras sociālās šķiras, arī no jebkuras etniskās grupas. Latvijas armijā jau Pirmā pasaules kara laikā bija pārstāvēti ne tikai latvieši, bet gan arī baltvācieši, ebreji, krievi, gan arī visi pārējie. Arī šodien Latvijas armijā karavīri netiek šķiroti nedz pēc dzimuma, nedz arī pēc piederības. Tie, kas dienē Latvijas armijā, ir patrioti, un sargā mūsu zemes vērtības un mūsu mieru gan dienā, gan naktī," uzsvēra Pabriks.

Tāpat aizsardzības ministrs akcentēja, ka latvieši vairs nekad nedienēs un nelies asinis svešas armijas formās. "Mēs nevienu neapdraudam un neiesim pāri robežām. Bet, ja kāds gribēs nākt pie mums un pārkāpt mūsu robežas, mēs izvilksim zobenus un cirtīsim bez žēlastības. Mēs esam drošībā – mums nav no kā baidīties. Mums ir spēcīga armija, kas ar katru dienu paliek aizvien spēcīgāka," uzsvēra Pabriks.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš norādīja, ka Latvijas armijas pamatā ir Latvijas armijas pirmā virspavēlnieka ģenerāļa Dāvida Sīmansona pirms simts gadiem dotā pavēle. "Mums ir viegli uzklausīt šo pavēli, jo tā nāk no mūsu tautas dvēseles lolojuma. Mums ir viegli to arī izpildīt, jo, pretējā gadījumā, nebūtu jēga Latvijas valstiskumam. Mums ir absolūti neiespējami nepildīt šo pavēli, jo pārāk smags un asiņains upuris ir likts uz Latvijas altāra," sacīja ģenerālleitnants Kalniņš.

Viņš arī uzsvēra, ka Latvijas militārās aizsardzības struktūras pamatā likta karavīru drosme, gudrība, kā arī nemitīga tieksme uz pilnveidošanos.

Sestdien, 6. jūlijā, 11. novembra krastmalā līdz 21.00 norisinās Latvijas armijas simtgadei veltīts lielkoncerts, Nacionālo bruņoto spēku paraugdemonstrējumi, kā arī Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde.

Katra no koncerta četrām daļām tiek veltīta konkrētam Latvijas un Latvijas vēstures posmam, sākot no Latvijas armijas izveidošanas līdz mūsdienām, ar tautā iemīļotām dziesmām un mūziku, ļaujot pasākuma apmeklētājiem emocionāli izdzīvot Latvijas neatkarības cīnītāju degsmi un pašaizliedzību, cīnoties par Latvijas brīvību. Pirmās koncerta daļas nosaukums ir "Neatkarības cīņa", otrās – "Mūsu zeme brīva", trešās – "Zaudētā brīvība, nezudusī cerība," un noslēdzošās - "Atgūtā brīvība".

Koncertā piedalās Nacionālo bruņoto spēku štāba un Zemessardzes orķestris, Kanādas bruņoto spēku Centrālais orķestris, Ieva Akuratere, Jānis Stībelis, Dainis Skutelis, Aija Andrejeva, Mārtiņš Ruskis, Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Žoržs Siksna, vīru kopā "Vilki", reperis Artūrs Strēlnieks - R.2.R.S., Arturs Gruzdiņš un citi. Svētkus vadīs Jānis Paukštello un Jēkabs Reinis.

Koncerta pārtraukumos pasākuma apmeklētāji var vērot Nacionālo bruņoto spēku paraugdemonstrējumus, kā arī apskatīt Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstādi. Laukumā iepretim Triangula bastionam var apskatīt Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā militāro tehniku, tostarp M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču sistēmu, kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnu "CVR(T)" militāros taktiskos transportlīdzekļus "Polaris", vieglo kaujas bruņumašīnu "LAV", tanku "PT - 91", bruņumašīnu "VAMTAC", kaujas mašīnu BMP-2M un citu Latvijas un sabiedroto spēku militāro tehniku.

Savukārt svētku izskaņā no plkst. 19.30 līdz 21.00 Nacionālie bruņotie spēki aicina pasākuma viesus apmeklēt Zaļumballi.