Foto: Levits tiekas ar 14. Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem

Valsts prezidents Egils Levits pirmdien, 3. oktobrī, tiekas ar 14. Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem. Līdz šim Levits ticies ar "Jauno Vienotību", "Apvienoto sarakstu", kā arī "Nacionālo apvienību".

Kā iepriekš informēja prezidenta padomniece Aiva Rozenberga, pirmdien pulksten 9 prezidents Rīgas pilī tikās ar "Jaunās vienotības" (JV) pārstāvjiem.

Pēc tam prezidentam paredzētas tālākās tikšanās līdz apmēram pulksten 13 un pēc tam vēl citas tikšanās ar partijām no apmēram pulksten 14.

Kā ziņots, pēc būtības kā vienīgais reālais nākamās valdības vadītājs tiek minēts pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), savukārt koalīcijas kodolu varētu veidot JV, "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA).

Ja galīgajos vēlēšanu rezultātos paliktu spēkā svētdienas vakara situācija, ka "Attīstītībai/Par!" netiek ievēlēta Saeimā, tad viens no variantiem būtu, ka koalīciju veidotu tikai trīs partijas – JV, AS un NA, kurām pēc Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā aprēķina varētu būt vairākums ar 54 vietām Saeimā.

Vēl nevar pilnībā izslēgt arī iespēju, ka šādā situācijā sava veida sadarbība ar koalīciju varētu veidoties arī "Progresīvajiem". Tomēr šāda iespēja lielā mērā varētu būt atkarīga, vai NA un "Progresīvajiem" izdotos rast risinājumu saistībā ar atšķirīgajām ideoloģiskajām nostādnēm. Paši "Progresīvie" pauž gatavību piedalīties sarunās par nākamās koalīcijas veidošanu.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vēl nezaudē cerības pārliecināt pārējos sadarboties, tomēr pašlaik no koalīcijas potenciālā kodola partiju puses lielā mērā nosprausta "sarkanā līnija" sadarbībai ar tādu ZZS, kura turpina sadarbību ar Aivaru Lembergu. ZZS no savas puses pauž, ka no Lemberga nenorobežosies.

Kā ziņots, saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem 14. Saeimas vēlēšanās JV ieguvusi 26 mandātus, Zaļo un zemnieku savienība – 16, AS – 15, NA – 13, "Stabilitātei!" – 11, "Progresīvie" –10, bet "Latvija pirmajā vietā" – deviņus.