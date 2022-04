Foto: Liepājā dalībai 'Namejs' mācībās ierodas ASV militārās tehnikas vienības

Pirmdien, 18. aprīlī, Liepājā no ASV ostas Čārlstonas Dienvidkarolīnas štatā ieradās komercpārvadājumu kravas kuģis “ARC Defender”, nogādājot vairāk nekā 350 ASV Bruņoto spēku militārās un atbalsta tehnikas līdzekļu, kas tuvākajās nedēļās piedalīsies starptautiskajās militārajās mācībās “Defender Europe 2022” Baltijas jūras reģiona un Austrumeiropas valstīs, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā.

Jau ziņots, ka Latvijā no 18. aprīļa sākas militāro mācību "Namejs 2022" pavasara posms.

Liepājas osta pirmo reizi tās vēsturē ir kļuvusi par galamērķi ASV armijas vienību transportēšanai pāri okeānam. ASV Bruņoto spēku ievērojama skaita modernas militārās tehnikas, tostarp velkamās artilērijas vienību un augstas mobilitātes raķešu artilērijas sistēmu ("HIMARS") nogādāšana Eiropā demonstrē ASV kā uzticamu stratēģiskās drošības partneri, kas ir gatavs un spējīgs garantēt alianses dalībvalstu aizsardzību Eiropā.

No ASV atvestās militārās tehnikas apakšvienību savietojamība ar citu alianses dalībvalstu bruņoto spēku vienībām tiks praktiski trenēta vairākos vienlaicīgos mācību vingrinājumos vairākās NATO dalībvalstīs Eiropā.

ASV militārās kravas ienākšana Liepājas ostā Nacionālo bruņoto spēku personālam nodrošināja praktisku treniņu, veicot vienu no galvenajām uzņemošās valsts atbalsta funkcijām –RSOM ("Reception Staging and Onward Movement"). Šī kompleksā funkcija ietver ne tikai spēku uzņemšanu, bet arī to īslaicīgas uzturēšanās nodrošināšanu, sagatavošanu tālākai kustībai un spēku transportēšanu vai eskortēšanu līdz noteiktajiem galamērķiem.

ASV militārās tehnikas uzņemšanas operācijā, drošības, loģistikas un ikdienas nodrošinājuma, kā arī spēku pārvietošanas atbalsta pasākumos no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piedalījās Nodrošinājuma pavēlniecības Pārvietošanas koordinācijas centrs un 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs, kā arī Jūras spēki, Militārā policija un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes karavīri un zemessargi. Latvijas karavīri un zemessargi īstenoja ostas operāciju un uzņemošās valsts atbalsta funkciju ciešā sadarbībā ar ASV Bruņoto spēku personālu.

Saskaņā ar mācību plānu maija sākumā ASV militārā tehnika no Liepājas ostas tiks pārvietota ar sauszemes transportu uz iepriekš noteiktām mācību norises vietām, bet jau vasaras sākumā līdz ar mācību noslēgumu visa šī tehnika tiks nogādāta pāri okeānam atpakaļ uz ASV.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas teritorijā "Defender Europe 2022" ietvaros plānotie vingrinājumi ir daļa no militāro mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posma, kas norisināsies praktiski visu maiju un kurā apvienotas vēl četras starptautiskās mācības: "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield", "Hedgehog", kā arī Nacionālo bruņoto spēku taktiskā līmeņa militārās lauka mācības. "Namejs 2022" pavasara posma mācībās sabiedroto valstu kopējais personāla skaits būs aptuveni 3000, bet no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā piedalīsies aptuveni 2700 karavīri un zemessargi.

Mācības "Defender Europe 2022" ir iepriekš plānotas un notiek ASV armijas Eiropā un Āfrikā (U.S. Army Europe and Africa) vadībā.

Starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs, un sabiedroto valstu plašai iesaistei šādās mācībās ir būtiska loma, lai praktiski trenētu un stiprinātu NATO sauszemes, gaisa un jūras spēku vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī, demonstrējot kolektīvās aizsardzības spējas un kopīgu gatavību aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem.

Militāro mācību cikla "NAMEJS 2022" pavasara posms sākās 18. aprīlī ar okeāna kravas kuģa "ARC Defender" ienākšanu Liepājas ostā, atvedot ASV militāro tehniku dalībai mācībās. Jau maija sākumā šī tehnika tiks transportēta tālāk uz mācību norises vietām Latvijā un citās NATO dalībvalstīs.

Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka mācību laikā līdz pat 27. maijam Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem.

Militāro kolonnu pavadīšanu pa Latvijas autoceļiem nodrošina Militārā policija, Valsts policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs.

Mācību uzdevumu ietvaros periodiski notiks arī dažādu militāro lidaparātu, tostarp kaujas helikopteru "AH-64 Apache" lidojumi Latvijas gaisa telpā, un šie lidojumi notiek atbilstoši Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem gaisa telpas izmantošanas jomā.

Nacionālie bruņotie spēki aicina Latvijas iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju informētību, turpmākajās nedēļās Nacionālie bruņotie spēki regulāri publiskos aktuālāko informāciju par sabiedroto valstu militārās tehnikas pārvietošanos, uzņemošās valsts atbalsta uzdevumiem un sabiedroto spēku izvietošanu uz mācību laiku, kā arī par mācību lielākajām aktivitātēm dažādos Latvijas novados.