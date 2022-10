Foto: Liepājas centrā demontēts piemineklis padomju armijai

Liepājas centrā, pie ledus halles, šodien bez starpgadījumiem demontēts padomju armijai veltītais piemineklis, informēja Liepājas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Ņemot vērā, ka bronzas skulptūrai ir mākslinieciska vērtība, to nodos Okupācijas muzejam glabāšanai.

Pieminekļa apkārtne ir ierobežota un apkārtnē notiekošo uzrauga Valsts un pašvaldības policijas darbinieki. Lai izvairītos no provokācijām, informācija par pieminekļa demontāžas laiku iepriekš netika izplatīta.

Piemineklis atrodas pie ledus halles, iepretim tirdzniecības kanālam. Ik gadu pie tā 9. maijā pulcējās cilvēki, lai atzīmētu Krievijā svinētos svētkus. Piemineklis "1941. gada Liepājas aizstāvjiem", ko tautā dēvēja par "Granātmetēju", tika atklāts 1960.gadā, tā tēlnieks bija Egons Zvirbulis, arhitekts - Jānis Līcītis. Tolaik šo laukumu nodēvēja par Parādes laukumu.

Lazdāne skaidro, ka precīzas pieminekļu demontāžas izmaksas būs zināmas pēc pilnīgi visu darbu pabeigšanas.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pašvaldībai līdz šā gada 22.novembrim Kultūras ministrijai (KM) ir jāiesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžas faktiskajām izmaksām. Tad KM izskatīs un izvērtēs saņemto informāciju un, ja nebūs iebildumu, to apstiprinās, norāda Lazdāne.

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka, pamatojoties uz KM apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kompensēs izdevumus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Tā kā valsts finansēs ne vairāk kā 50% no kopējām demontāžas izmaksām, pašvaldības budžeta izmaksas par objektu demontāžu būs zināmas ne agrāk kā šī gada 1. decembrī, piebilst pašvaldības pārstāve.

Kā vēstīts, šovasar pieņemtie Ministru kabineta noteikumi "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" nosaka, ka Liepājā demontējami trīs padomju režīma slavinoši objekti – piemineklis Liepājas aizstāvjiem Jaunajā ostmalā 9, piemiņas akmens Dedajevam Grīzupes ielā 37 un cilnis 14. novembra bulvārī 40A. Piemiņas akmens Dedajevam Grīzupes ielā 37 un cilnis 14. novembra bulvārī 40A jau ir nojaukti.

Likumā "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" ir noteikta kārtība, kādā tiek veikta demontāža.

Atbilstoši nosacījumiem izveidotā darba grupa sākotnēji veica objektu izvērtēšanu, noskaidrojot to tapšanas laiku, uzstādīšanas mērķi un ideoloģisko vēstījumu. Saziņā ar Latvijas Okupācijas muzeju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi precizēts, ka pieminekļa Liepājas aizstāvjiem daļa ar bronzas skulptūru, kā arī metāla bareljefs no pieminekļa Zaļajā birzē jeb Grīzupes ielā 37 ir ar māksliniecisku vērtību, tādēļ tie nododami Okupācijas muzejam glabāšanai.

Tā kā divi no demontējamajiem objektiem ir ar kultūrvēsturisku vērtību, pirms to nojaukšanas veikta nepieciešamā trīsdimensionālā lāzerskanēšana. Tālākam pieminekļu nojaukšanas procesam piemērota būvniecības jomu regulējošajos aktos paredzētā kārtība – paziņojums par būvniecību. Tas nozīmē, ka sertificēts arhitekts vai projektētājs sagatavo ģenerālplānu, skaidrojošo rakstu, darbu organizēšanas projektu un labiekārtojuma plānu. Paziņojums par būvniecību ir obligāta prasība un nav iespējams to nepiemērot. Ārtelpas labiekārtojuma elementiem, piemēram, piemiņas plāksnēm un akmeņiem netiek piemērota būvniecību regulējošie normatīvie akti.