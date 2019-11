Foto: NBS saņem laivas speciālo operāciju veikšanai

Piektdien, 1. novembrī, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) prezentējuši saņemtās RHIB tipa laivas, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijā (AM).

"Speciālo operāciju veikšanai šādas laivas ir neaizvietojamas. Ar šo jauno ekipējumu reģionā noteikti izvirzāmies līderībā. Laivas ir efektīvas, modernas un tās mūsu bruņotajiem spēkiem bija vajadzīgas. Līdz ar to mūsu valsts ir daudz drošāka. Ja mums ir jādomā par hipotētiskiem krīzes gadījumiem, tad taktisko operāciju veikšanai tas ir neaizstājams ekipējums," uzsvēris aizsardzības ministrs Atis Pabriks (AP).

Pabriks norādījis, ka jaunais ekipējums ir arī ieguvums NATO kolektīvajā aizsardzībā, kā arī būtiski palielina Latvijas lomu starptautiskajās operācijās. "Mēs vienmēr varam piedāvāt savu palīdzību NATO. Viens no mūsu drošības garantiem ir līdzdalība dažādās starptautiskās operācijās. Šīs laivas ir samērā viegli pārvietojamas, līdz ar to mēs varam sniegt lielāku ieguldījumu starptautiskajās operācijās. Tas nozīmē, ka mums ir plašākas iespējas, kā iesaistīties operācijās un mēs esam arī nozīmīgāki mūsu partneriem un varam paprasīt vairāk arī no viņiem," paudis aizsardzības ministrs.

NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš uzsvēris, ka ekipējums, kas atrodas uz laivas, ir augstākais sasniegums jūras kuģniecības, komunikācijas un vadības tehnoloģijās. "Jaunais ekipējums ir milzīgs ieguldījums kaujas spēju pilnveidošanā. Pirmkārt, mums pieaug mūsu taktiskās spējas. Otrkārt, mēs nodrošinām vidi, kurā mūsu karavīri var apgūt šāda tipa specialitātes un pēc tam varam dalīties ar iegūto pieredzi. Treškārt, tas ir kārtējais signāls Latvijas sabiedrībai, ka Latvijas valsts ir drošās rokās," savu viedokli paudis NBS komandieris.

Laivas ir veidotas pēc speciāla pasūtījuma, pielāgojot tās Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu akvatorijai. "Jaunais ekipējums sniegs lielu atbalstu NBS speciālo uzdevumu izpildē, īpaši pretterorisma operāciju uzdevumu veikšanā, kā arī būtiski uzlabos Latvijas teritorijā un ap to esošo ūdeņu aizsardzību, vienlaikus veicinot sadarbību ar citiem dienestiem, un sabiedrotajām valstīm," skaidrojis NBS Speciālo operāciju pavēlniecības komandieris pulkvedis Normunds Aleksis.

RHIB tipa laivu iegādes projekts īstenots vairāk nekā piecu gadu laikā, sadarbojoties ar stratēģiskajiem partneriem ASV. Projektā ieguldīti vairāk nekā 5,5 miljoni eiro, kur 70% no izmaksām sedz Latvija, atklāj AM.