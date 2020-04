Foto: No torņa smailes noceļ Jēkaba katedrāles gaili

Piektdien no 86 metrus augstās torņa smailes nocelts Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles gaili, kuru vēlāk atjaunos un apzeltīs AS "Būvuzņēmums Restaurators" speciālisti, informēja uzņēmuma pārstāvis Jānis Riņķis.

1225. gadā uzbūvētās Jēkaba katedrāles gaiļa nocelšanas procedūru, kas iepriekšējo reizi tika veikta pirms 38 gadiem, šoreiz uzraudzīs Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Viņš arī skaidro, ka plašākai sabiedrībai mazāk zināms ir fakts, ka šis dievnams ir ne tikai viens no Rīgas simboliem, bet pirms Reformācijas tā ir bijusi arī nozīmīga svētceļojumu vieta.

Vēsturiskie fakti liecina, ka pirmoreiz Vecrīgas baznīcu gaiļi ir skaidri redzami 1547. gada Rīgas gravīrā. Savukārt Rīgas pilsētas pirmā grāmatiespiedēja Mollīna 1612. gada gravīrā ir redzami jau visu četru tā laika Vecrīgas baznīcu gaiļi, tostarp arī Jēkaba katedrāles gailis, kurš pēdējo reizi tika atjaunots 1982.gadā.

Zināms, ka iepriekšējais katedrāles gailis, kas pēc formas bija plakans, tika labots un nostiprināts 1756.gadā. Šis gailis savu laiku bija nokalpojis un pirms 38 gadiem, 1982.gada 13.augustā, torņa smailē uzstādīja jaunu, 43,7 kilogramus smagu, apjomā veidotu apzeltītu gaili, kas daudz labāk turas pretī vēja brāzmām un vētrām, kā arī līdztekus Rīgas Doma un Svētā Pētera baznīcas gaiļiem iekļaujas Rīgas panorāmā.

Romas katoļu baznīcas arhibīskaps-metropolīts Stankevičs norāda, ka no 1523. līdz 1582. gadam Svētā Jēkaba katedrāle bija pirmais latviešu draudzes dievnams Rīgā, un, lai arī tā kopš 1924.gada 3.maija ir katoļu arhibīskapa sēdeklis, šī celtne ir nozīmīga arī luterāņiem, jo trīs gadsimtu garumā kalpoja kā luterāņu dievnams. Turklāt 1922.gada 16.jūlijā tieši šajā dievnamā tika ordinēts pirmais latviešu luterāņu bīskaps Kārlis Irbe.

"Tāpēc, lai arī katedrāle nu jau gandrīz 100 gadus ir katoļu dievnams, tās torņa virsotnē joprojām atrodas luterāņu baznīcām raksturīgais metāla gailis. Tas it kā mums katram norāda uz šīs celtnes misiju cauri gadsimtiem - vienot nevis šķelt," gaiļa simbolisko lomu uzsver Stankevičs.

Gaiļa restaurācija ir daļa no vērienīgajiem restaurācijas darbiem, kas kopš 2017. gada tiek veikti Jēkaba katedrālē ar mērķi atjaunot vienu no pilsētas senākajiem dievnamiem. Laika periodā līdz 2020.gadam ir labotas fasādes un veikta vēsturiskā ķieģeļu mūra restaurācija, paveikts jomu jumtu koka konstrukciju remonts un jumta seguma nomaiņa, veikta altārtelpas restaurācija, ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, ārējo kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve, kā arī cokola atjaunošanas darbi. Lielu daļu no tā visa ir paveikuši AS "Būvuzņēmums Restaurators" speciālisti, kuri tagad savu darbu turpinās ar simbolisko gaiļa zeltīšanu.