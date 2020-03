Foto: Nojauc vēsturisko maršruta mikroautobusu galapunktu pie Centrālās stacijas

Otrdien Rīgā pretī Centrālajai stacijai sākusies vēsturisko mikroautobusu galapunkta pieturvietu demontāža. Maršruta mikroautobusu galapunkts tika atklāts 1986. gadā.

Jau ziņots, ka 1. janvāra 14 starppilsētu mikroautobusu maršrutu galapunkts tika pārcelts no Rīgas maršruta taksometru stacijas ("Rīgas MTS") iepretī tirdzniecības centram "Origo" uz Rīgas starptautisko autoostu.

"Rīgas MTS" no 1. janvāra vairs netiek izmantota kā reģionālo autobusu maršrutu galapunkts saistībā ar to, ka zemes īpašnieks ir uzteicis nomas līgumu. Šajā vietā līdz pat Marijas un Satekles ielas stūrim Latvijas un Igaunijas īpašumu attīstītāji SIA "Regals nami" un "Novira Capital" plāno celt septiņstāvu biroju ēku.

Maršruta taksometru galapunkts tika izprojektēts 1983. gadā, bet uzbūvēts 1986. gadā Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas ietvaros, izveidojot mikroautobusu pieturvietu nojumes, jaunas dispečeru telpas un tam laikam modernu vizuālo noformējumu. Tobrīd Rīgā pasažierus pārvadāja 102 mikroautobusi RAF-2203 (“Latvija) 12 maršrutos.

Foto: Arhīva foto

“Grūti pat pazīt šo Stacijas laukuma daļu, kas tik ļoti pārmainījusies. Mākslinieku gleznojums uz nama sienas par Vecrīgas tēmu rada telpiskuma izjūtu. Sājā pilsētas ainavā veiksmīgi iekļaujas nojumes, apaļie apgaismes ķermeņi. Parasto asfalta segumu nomainījušas plātnes. To sarkanās un pelēkās krāsas mija veido skaistu ornamentu. Agrāk pasažieriem nebija kur patverties no rudens lietus, sniega, no vasaras tveices. Tagad zem nojumēm varēs justies daudz omulīgāk. Stāvvietas izveidē piedalījušies Rīgas labiekārtošanas kombināta, Maskavas rajona ceļu remonta iecirkņa, Rīgas elektrotīklu uzņēmuma speciālisti,” 1986. gada oktobrī par jaunizveidoto maršruta taksometru galapunktu vēstīja laikraksts “Rīgas Balss”.