Foto: Notiek pasaules diktāts latviešu valodā

Jubilejas gada jeb V pasaules diktātu latviešu valodā vienlaikus uzrakstīja 2054 cilvēki, portālu "Delfi" informēja pasākumu rīkotāju pārstāve Olga Sukonnikova.

V pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās 2019. gada 9. novembrī, tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 2054 dalībnieki, kas ir par 25% vairāk nekā pērn. Klātienē 11 Latvijas pilsētās diktātu rakstīja 819 cilvēki – Rīgā (453), Liepājā (78), Rēzeknē (61), Jēkabpilī (46), Valmierā (41), Jelgavā (29), Daugavpilī (29), Ventspilī (26), Cēsīs (24), Ikšķilē (18) un Bauskā (14), savukārt interneta vietnē "raksti.org" tika iesniegti 1235 darbi no 27 valstīm.

Tiešsaistes dalībnieku vairākums bija no Latvijas (1089), pārējie bija no Vācijas un Lielbritānijas (katrā pa 29), Beļģijas (10), Norvēģijas un Nīderlandes (katrā pa 9), Spānijas (7), Zviedrijas un Īrijas (katrā pa 6), Polijas, Luksemburgas, Lietuvas, Somijas, Itālijas un ASV (katrā pa 4), Austrālijas, Portugāles, Igaunijas, Horvātijas un Čehijas (katrā pa 2), Afganistānas, Taivānas, Francijas, Baltkrievijas, Islandes, Izraēlas un Dānijas (katrā pa 1).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šoreiz vairāk bija gan to interesentu, kas vēlējās rakstīt diktātu klātienē, gan to, kas izvēlējās tiešsaisti. Šogad Latvijā diktātu klātienē uzrakstīja 819 cilvēku, bet tiešsaistē – 1235 cilvēku, savukārt pērn tie bija attiecīgi 615 un 1033 cilvēki. Jāatzīmē, ka šogad, salīdzinot ar 2018. gadu, tiešsaistē iesniegto darbu skaits ir pieaudzis par 20% un klātienē rakstīto darbu skaits – par 33%. Interneta tiešraidi vienlaikus skatījušies vairāk nekā 4000 cilvēku.

Interesenti, kuri rakstīja diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu pēc mēneša varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās. Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens varētu novērtēt savas zināšanas. Informācija par izlaboto darbu trīsdesmit dienu laikā tiks nosūtīta katram dalībniekam individuāli, taču jau tagad diktāta vietnē www.raksti.org ir iespējams aplūkot diktāta oriģināltekstu un skaidrojumus.

Ap 300 vārdu garo diktātu ar virsrakstu "Sēņu diktāts", kas ir veiksmīgs sēņošanas, interpunkcijas un ortogrāfijas apvienojums, īpaši šim notikumam radīja rakstniece Nora Ikstena. Tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas to lasīja Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš.

Teksta atbilstību latviešu valodas normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača un Latviešu valodas aģentūra. Šogad diktāts pirmo reizi izskanēja arī radioviļņos – Latvijas Radio 1 raidījumā "Kultūras rondo". Vēl divi šīgada jaunumi – klātienes rakstītāju pulkam pievienojusies Ikšķiles pilsēta, kā arīdzan Latvijas Neredzīgo bibliotēka, lai sniegtu iespēju arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem izmēģināt savas spējas diktāta rakstīšanā. Diktāta IT risinājumi tiek nodrošināti sadarbībā ar "Bite One IT".

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisinās visā pasaulē un kurā aicināts piedalīties ikviens interesents, turklāt rakstīt var arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu un uzvārdu.

Labāko rezultātu ieguvēji šogad tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no Jāņa Rozes grāmatnīcas, savukārt Jaunais Rīgas teātris labākajiem rakstītājiem no Rīgas dāvinās biļetes uz teātra izrādēm. 2018. gadā pasaules diktātu latviešu valodā tiešsaistē un klātienē rakstīja 1648 dalībnieki, 2017. gadā – 935 dalībnieki, 2016. gadā – 789 dalībnieki, 2015. gadā – 920 dalībnieku.

Iniciatīvu atbalsta Latvijas Radio 1, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Liepājas pilsētas dome, Ventspils Augstskola, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas dome, Bauskas kultūras centrs, Ikšķiles vidusskola, biedrība "Restart.lv", Jaunais Rīgas teātris, "Bite One IT", kā arī uzņēmumi "Jāņa Rozes grāmatnīca", "Antalis", "Europrint", "F64", "Cube" un "Untitled".