Foto: Piesnigusī Rīga piektdienas vakarā

Ņemot vērā snigšanu Rīgā, kas piektdien bijusi stiprāka nekā tika prognozēts, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) šodien divas reizes paaugstināja brīdinājuma līmeni galvaspilsētai.

Pirmo reizi vēsturē tika izsludināts sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru snigšanu.

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" prognozē, ka sestdien Rīgā dienā debesis klās mākoņi un no dienas vidus atkal gaidāms sniegs. Pūtīs pārsvarā lēns austrumu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0...-2°.

Piektdien snigšana Rīgā radījusi transporta problēmas. Sniegputeņa dēļ un rūpēs par pasažieru un lidojumu drošību lidosta "Rīga" slēgusi lidlauku līdz sestdienas plkst. 6 no rīta, bet lidsabiedrības "airBaltic" reiss BT102 no Stokholmas uz Rīgu pēc nosēšanās nobrauca no skrejceļa. Kavējas arī sabiedriskais transports.