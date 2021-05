Foto: Policija liedz tiešu piekļuvi piemineklim Uzvaras parkā

Valsts policija svētdien slēgusi tiešu piekļuvi piemineklim Uzvaras parkā, Pārdaugavā, novēroja aģentūra LETA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iedzīvotāji tiek aicināti atnestos ziedus novietot uz galdiem pirms pieminekļa. Ziedus līdz piemineklim aiznes "Rīgas mežu" darbinieki.

No rīta pie pieminekļa vienlaikus nav vairāk par simts cilvēkiem. Policijas darbinieku ir vairāk.

Sanākušie pauž neapmierinātību par to, ka paši nevar aiznest ziedus līdz piemineklim, taču nekādi konflikti ar policiju pagaidām neveidojas.

Neapmierinātību ar policijas rīcību pauda arī Saeimas deputāte Ļubova Švecova, kura solīja prasīt paskaidrojumus iekšlietu ministram un policijas vadībai par cilvēku nelaišanu līdz pieminekļa pakājei.

Savukārt Saeimas deputātes Regīnas Ločmeles (S) meita pie pieminekļa spēlēja ģitāru un dziedāja, taču policija lūdza to pārtraukt, jo sākās cilvēku pulcēšanās.

Diviem bērniem policija aizrādīja par padomju armijas laiviņcepuru nēsāšanu. Totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir aizliegta.

Piemineklis ir iežogots ar dzeltenajām policijas barjerām, kas izvietotas gar Bāriņu ielu un Uzvaras bulvāri, kā arī virzienā no slēpju nomas mājas pāri parkam līdz Bāriņu ielai.

Piemineklim iespējams tuvoties tikai no Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra stūra. Sanākušie cilvēki rindā gaida savu kārtu, lai noliktu ziedus uz galdiem. Pēc ziedu nolikšanas prom no pieminekļa var doties pa koridoriem pa labi un kreisi no pieminekļa Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra virzienā.

Policija kontrolē cilvēku plūsmu.

Uzvaras parka tuvumā esošajās ielās ir ierobežota transportlīdzekļu kustība, tostarp arī apstāšanās un stāvēšana. Atsevišķi cilvēki pauda neapmierinātību, ka Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā slēgtas sabiedriskā transporta pieturas, tādēļ līdz piemineklim nākas mērot tālāku ceļu.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, policija jau iepriekš aicināja iedzīvotājus svētdien nedoties pie pieminekļa Uzvaras parkā.

Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un citiem dienestiem svētdien strādā pēc speciāla sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāna, lai nodrošinātu ierobežojumu ievērošanu Uzvaras parkā.

Lai gan individuāli nolikt ziedus nav aizliegts, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un tās pasliktināšanās riskus valstī, uzturēties pie pieminekļa nedrīkst un uzreiz pēc ziedu nolikšanas jādodas prom.

Ja tomēr tiks konstatēti epidemioloģisko noteikumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumi un iedzīvotāji neņems vērā likumsargu rekomendācijas, tiks sāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības un piemēroti sodi, kas fiziskām personām var būt no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Tāpat policija norāda, ka totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir sodāma. Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas iestāžu izmantoto piederību identificējošo apģērbu, kā arī šā apģērba elementu izmantošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro.

Valsts policija jau sestdien sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus par pulcēšanās un piketu noteikumu pārkāpumiem Uzvaras parka apkārtnē, aģentūra LETA uzzināja policijā.

Uzvaras parkā, Rīgā, 8. maijā, notika saskaņots pikets, kurā konstatēti pārkāpumi. Viens process sākts par pulcēšanās noteikumu pārkāpumiem, proti, piketā piedalījās lielāks skaits cilvēku nekā šobrīd atļauts - ne vairāk kā 10 dalībnieki. Savukārt otrs process sākts par sapulču, gājienu un piketu noteikumu pārkāpumiem.

Rīgā tradicionāli ik gadu 9.maijā norisinās vairāki pasākumi, kas veltīti Krievijā svinamajai "Uzvaras dienai" un nacisma sagrāvei, kā arī Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Pēdējos gados viens no pasākumu rīkotājiem ir bijusi biedrība "9maijs.lv".