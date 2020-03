Foto: Rīgā gājējiem un velobraucējiem uz dienu atvēl Ģertrūdes ielu

Turpinoties mobilitātes eksperimentam un atvēlot kādu no centra ielām gājējiem un velobraucējiem, šodien no plkst.10 līdz 20 autotransporta satiksmei būs slēgta Ģertrūdes iela posmā no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, kā arī šajā posmā esošās autostāvvietas.

Satiksme būs slēgta arī Ģertrūdes ielas un Tērbatas ielas krustojumā, Ģertrūdes ielas un Akas ielas krustojumā, kā arī Ģertrūdes ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojumā. Barona ielas krustojumā ierobežojumi neattieksies uz sabiedrisko transportu un to iedzīvotāju transportu, kam pieejamas stāvvietas iekšpagalmos.

Tāpat līdz plkst.20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Brīvības ielai un Akas ielā. Vienlaikus Akas ielā šodien tiks organizēta divvirzienu transportlīdzekļu satiksme.

Šodien būs slēgts arī 1.trolejbusa maršruts. Pasažieriem, kuri iegādājušies mēneša biļeti 1.trolejbusa maršrutam, šodien būs atļauts braukt citos trolejbusu, tramvaju un autobusu maršrutos, braucienu nereģistrējot.

Ģertrūdes ielas iedzīvotāji, kuri savas automašīnas novieto iekšpagalmos, aicināti laicīgi saplānot savu dienu tā, lai līdz plkst.10 izbrauktu no iekšpagalmiem un atgrieztos mājās tikai ap plkst.20.

Nepieciešamības gadījumā autotransporta nokļūšana Ģertrūdes ielas iekšpagalmos tiks organizēta no Krišjāņa Barona ielas puses, veicot labos pagriezienus.

Tikmēr Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvji norāda, ka šodien visas dienas garumā Ģertrūdes ielas trīs kvartālu posmā būs iespēja baudīt "nesteidzīgu atpūtu un iesaistīties dažādās aktivitātēs".

Par atspirdzinājumiem un ēdināšanu gādās ne vien šīs ielas kafejnīcas un restorāni, bet arī uzņēmumi "Charlestons BBQ" un "Meatchef.lv", "AUGam" Mini ēdiena svētki un "EDS Coffee".

Darbosies arī "Satori" lasījumu telts un Kopienas skapis, paredzēts arī mini koncerts, tikšanās ar apvienību "Pilsēta Cilvēkiem" un Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvjiem, kā arī būs iespēja piedalīties "Brain Games" prāta spēlēs.

Kā vēstīts, Rīgas dome katra mēneša pirmajā sestdienā plāno slēgta privātajam transportam kādu no centra ielām, atvēlot to gājējiem un velobraucējiem. Mobilitātes eksperimenta mērķis ir atdzīvināt Rīgas centru, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību. Šādā eksperimentā janvārī tika slēgta Tērbatas iela, bet februārī - Blaumaņa iela.