Foto: Rīgā ieradies viens no lielākajiem ASV desantkuģiem

Pēc dalības militārās mācībās Baltijas jūrā Rīgas ostā ieradies ASV Jūras spēku “Wasp” klases amfībiju desantkuģis “USS Kearsarge”, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijā.

Amfībiju desantkuģu reaģēšanas grupā "Kearsarge" ietilpst desantkuģis "USS Kearsarge", kas ir tās vadošais kuģis, "San Antonio" klases kuģis "USS Arlington" (LPD 24), "Whidbey Island" klases kuģis "USS Gunston Hall" (LSD 44) un 22. Jūras kājnieku reaģēšanas vienība, kuras karavīri dienē uz visiem trijiem kuģiem.

"USS Kearsarge" bāzes osta atrodas Virdžīnijas štatā, ASV un tas spēj pārvadāt vairāk nekā 2000 jūrnieku un jūras kājnieku.

"USS Kearsarge" uz sava klāja spēj nest vairākus ASV Jūras spēku un Jūras kājnieku gaisa kuģus, tostarp MV-22B "Osprey", UH-1 Y "Venom", helikopterus MH-60S "Seahawk" un lidmašīnas AV-8B "Harrier", kā arī transportlīdzekļus, piemēram, loģistikas transportlīdzekļus, vieglos taktiskos bruņotos transportlīdzekļus un amfībijas.

The USS Kearsarge (LHD-3), believed to be the largest warship ever to visit #Latvia, arrived at the port of Rīga to reinforce U.S. commitment to #Baltic security. Welcome! 🇱🇻🇺🇸 #StrongerTogether #WeAreNATO @USNavy @USNavyEurope @USArmyEURAF @US_EUCOM @Latvian_MFA @Latvijas_armija pic.twitter.com/aN8wkm13nY