Šonedēļ jau ir sākušies darbi zem Rīgas Centrālās stacijas peroniem, kur tiek demontēts 1950. gados celts slepens bunkurs. Būve, kurai padomju gados tika dots kodēts nosaukums "Objekts Nr. 100", lai arī ir unikāla vēstures liecība, netiks saglabāta. Portālam “Delfi” bija iespēja doties ekskursijā pa bunkuru dažas dienas pirms tā demontāžas sākuma.

No ārpuses slepenā bunkura ieeja uzmanību nekādi nepiesaista, no baltajiem ķieģeļiem celtā būve drīzāk atgādina šķūnīti vai ieeju sakņu pagrabā. VAS ”Latvijas Dzelzceļš” industriālā mantojuma eksperts Toms Altbergs, kurš ir pētījis šī bunkura vēsturi, vedot pa pazemes būves koridoriem, stāsta, ka joprojām nav atrasti nekādi detalizēti plāni un dokumenti par bunkura tapšanu. Ir atsevišķas shēmas, kas rāda, kā bunkurā ievilkta elektrība un ūdens, bet tas arī viss. No ”Latvijas Dzelzceļa” galvenās ēkas Gogoļa ielā 3 uz bunkuru ved otra ieeja – šaurs, garš tunelis ar zemiem griestiem. Bunkuram ir arī trīs vertikālās avārijas izejas – šahtas, kas iziet uz stacijas peroniem.