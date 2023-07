Foto: Rinkēvičs un Laviņš apspriež ST spriedumu izpildes pilnveidošanu

Trešdien, 26. jūlijā, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāju Aldi Laviņu, lai pārrunātu ST spriedumu izpildes jautājumus un konstitucionālās tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejā.

Valsts prezidents paudis pārliecību, ka ST īstenotā konstitucionālā kontrole ir likuma varas, tiesiskuma un demokrātijas ilgtspējas garants Latvijā, tādēļ jo īpaši svarīgi nodrošināt, ka ST ir nepieciešamie resursi konstitucionālās kontroles īstenošanai un ka tiek pienācīgi izpildīti visi ST spriedumi.

Lai gan ST spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tostarp tiesām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, tomēr šobrīd likums neregulē ST sprieduma izpildes procesu, norādījis prezidents.

Ņemot vērā, ka konstitucionālās kontroles efektivitāte cieši saistīta ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi, abas amatpersonas apsprieda līdzšinējo ST spriedumu izpildes praktisko īstenošanu, kā arī iespējamo pilnveidi.

Savukārt ST priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēris, ka ST spriedumu izpilde rada izaicinājumus gadījumos, kad likumdevējam tiek dots laiks, lai tas izvērtētu, kā vislabāk līdzsvarot dažādas tiesības un intereses, portāls "Delfi" uzzināja ST.

"Šajā gadījumā vislielākā nozīme piešķirama savlaicīgai un visaptverošai politiskai diskusijai, meklējot optimālāko un Satversmei atbilstošāko risinājumu, kas ir likumdevēja kompetences jautājums. Nevar apgalvot, ka kādā no gadījumiem risinājuma meklēšana ST sprieduma izpildei no Saeimas un valdības puses nebūtu notikusi, tomēr reizēm tas darīts novēloti, līdz ar to padziļinātai diskusijai parlamentā pietrūcis laika un izpētes dziļuma," uzsvēris Laviņš.

"Ar Valsts prezidentu esam vienisprātis, ka konstitucionālo orgānu ciešāka sadarbība var sekmēt ST spriedumu efektīvāku izpildi, tostarp pašai tiesai turpinot skaidrot savos spriedumos izteiktās atziņas. Ir nepieciešama stingrāka likumdevēja uzraudzība pār termiņiem, kādos par attiecīgo likumprojektu atbildīgā ministrija to sagatavo un iesniedz Saeimā, lai deputāti par to nebūtu informēti pēdējā brīdī un būtu iespējamas jēgpilnas diskusijas par likumprojektu," sarunā atzinis ST priekšsēdētājs.

Kopš stāšanās Valsts prezidenta amatā Rinkēvičs ir ticies arī ar tiesībsargu Juri Jansonu, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Gintu Kaminski, ar Valsts drošības dienesta priekšnieku Normundu Mežvietu, ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un ģenerālprokuroru Juri Stukānu, atgādina aģentūra LETA.