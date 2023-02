Foto: Senās dievības uzmirdz ledus tēlos Jelgavā

Godināti Baltijā vērienīgākā ziemas notikuma ­– 24. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla – uzvarētāji, “Delfi” informēja Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāve Ilze Skrodele-Biļecka.

Šogad ledus mākslas darbus par tēmu "Senās dievības" veidoja 30 profesionāli tēlnieki no 12 valstīm: Indonēzijas, Mongolijas, Čehijas, Lielbritānijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Īrijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Atklājot festivālu, apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti ledus skulptūru konkursa laureāti:

Par labāko individuālo skulptūru žūrija atzina Ukrainas māksliniea Oleksija Podas darbu "Kupala" (Kupaylo), otro vietu ieguva Lietuvas tēlnieks Mindaugs Tendziagolskis par darbu "Divas sejas" (Jans), bet trešo vietu ieguva mākslinieks no Ukrainas Arsentijs Samoilovs par skulptūru "Meža valdnieks" (Ļešijs).

Par labāko komandu veidoto skulptūru žūrija atzina darbu "Nebeidzamā cīņa", ko veidojuši Vītautas Musteikis un Kestutis Musteikis no Lietuvas, otro vietu ieguva skulptūra "Senais šamanis", kuras autori ir divi mākslinieki no Mongolijas – Munks Erdene Cagāns un Ugancecegs Enktaivans, bet trešajā vietā – skulptūra "Mavka" (atspulgs naktī), ko veidojuši mākslinieki no Ukrainas – Artems un Arsentijs Samoilovi.

Žūrijas simpātiju balvas par individuālajām skulptūrām ieguva mākslinieks no Polijas Vjačeslavs Boreckis par darbu "Mīnotaurs", Latvijas pārstāvji Ainars Zingniks par darbu "Mans vectēvs bija mīnotaurs", par komandu skulptūrām žūrijas simpātiju balvas ieguva Zīle Ozoliņa-Šneidere un Ainars Zingniks no Latvijas par skulptūru "Marsu labāk sasaldēt" un Lietuvas pārstāvji Tautvilas Povilionis un Marijus Petrauskas par darbu "Trīsvienība".

Kā informē pasākuma rīkotāji, arī šogad skatītājus priecēs ātrās jeb "zibskulptūras". Sestdien un svētdien, aktīvi veidojot jaunus ledus objektus, tēlnieki demonstrēs savas prasmes gan aizraujošos paraugdemonstrējumu dueļos pulksten 17 un 19 brīvdabas koncertzālē "Mītava", gan šovos pulksten 14 un 16 Jāņa Čakstes bulvārī un Pasta salā.

Jaunākie pasākuma viesi ar ģimenēm aicināti ledus svētkus svinēt Brīvdabas koncertzālē "Mītava", kur 4. un 5. februārī pulksten 12, 13 un 14 norisināsies jautras rotaļas un teatrālas izrādes. Festivāla laikā darbosies arī turpat blakus esošā "Pasta salas" slidotava un dažādas atrakcijas.