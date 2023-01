Foto: Smiltēns Kijivā uzrunā Ukrainas parlamentu un tiekas ar Zelenski

Aizvērt Krievijas kara atvērtos elles vārtus Ukrainā ir visas civilizētās pasaules pienākums, šodien vizītē Kijivā, uzrunājot Ukrainas parlamenta Verhovna Radas deputātus, sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ar savu varonību jūs esat paveikuši neiespējamo – īstu atmodu! Gan kaujas laukos, gan raidot tik spēcīgu drosmes un apņēmības grūdienu, ka tas sasniedzis katru brīvās pasaules nostūri, sasniedzis miljardu ļaužu sirdis," pauda Smiltēns, uzsverot, ka ukraiņu cīņa ir radījusi nepieredzētu solidaritātes un cilvēciskas sadarbības vilni, liekot novērtēt "pašu galveno – mūsu brīvību, neatkarību un demokrātiju".

Kā informēja parlamenta Preses dienestā, Saeimas priekšsēdētāja vadītā delegācija ieradusies Kijivā, lai paustu atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Uzsākot vizīti, Saeimas priekšsēdētājs tikās arī ar Verhovna Radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku, kurš pauda pateicību par Latvijas atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, tostarp uzņemot viņus mūsu valstī. Ukrainas galvaspilsētā Saeimas priekšsēdētājam un viņa vadītajai delegācijai plānotas tikšanās arī ar citām Ukrainas augstākajām amatpersonām.

Saeimas priekšsēdētājs no parlamenta tribīnes ukrainiski uzrunājis Radas deputātus. Smiltēns sacīja, ka "patiesībā Padomju Savienība beidzot pa īstam sabrūk tikai tieši tagad. Tā sagrūst mūsu acu priekšā Ukrainas kara laukos un mūsu sirdīs, ģeopolitiski un cilvēciski". Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka Krievijas asinskārais diktators bija iecerējis atdzīvināt Padomju Savienību vēl atbaidošākā formā, atverot elles vārtus uz Ukrainas zemes. "Šos vārtus aizvērt kopīgiem spēkiem nu jau ir visas civilizētās pasaules pienākums," uzsvēra Smiltēns.

"Jūsu spēks ļauj mums pašu mājās paveikt lietas, ko esam atlikuši gadiem, spert platus soļus prom no padomju mantojuma, no kaimiņa impēriskās ietekmes, no pagātnes tumšā smaguma, likvidēt okupācijas simbolus," pauda Saeimas priekšsēdētājs, īpaši uzsverot mūsu cilvēku plašo solidaritāti un iesaisti.

Politiķis norādīja, ka ik dienu no Latvijas sūtītas palīdzības kravas raksturo cilvēcības pamatus un dziļi sakņotas kopīgās vērtības "par to, ka zinām, kas ir labs un kas ļauns, kur taisnība, kur meli".

Latvijas parlamenta priekšsēdētājs arī atzīmēja mūsu valsts iedzīvotāju centienus radīt māju sajūtu tiem tūkstošiem ukraiņu, kuri kara dēļ raduši patvērumu Latvijā. "Visai civilizētajai pasaulei tieši tagad ir pienākums pierādīt, ka pasaulē valda tiesību spēks, nevis tiesības uz spēku! Lai ļaunums neuzdrīkstētos vairs atdzimt" sacīja Smiltēns, uzsverot, ka Latvija nepārprotami iestājas par Krievijas starptautisko izolāciju, sankciju režīma stiprināšanu un Krievijas atbildības panākšanu.

Smiltēns apliecināja, ka Latvijas politiskais, militārais, finansiālais, humanitārais un cilvēciskais atbalsts Ukrainai turpināsies. "Jūs jau esat nopelnījuši savu vietu Eiropā, kas būs brīva, stipra, saliedēta un droša," sacīja Saeimas priekšsēdētājs.

Vizītē Ukrainā piedalās arī Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA), Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS), Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Sprūds (P), kā arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš (JV).