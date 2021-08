Foto: Studējošie, ieturot klusuma brīdi, piketē pie Ministru kabineta

Otrdien, 17. augustā, pie Ministru kabineta (MK) ēkas notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais pikets "Klusuma brīdis augstākajai izglītībai", lai vērstu politisko spēku un lēmumu pieņēmēju uzmanību uz nepietiekamo finansējumu augstākajai izglītībai.

Otrdienas pēcpusdienā vairāk nekā stundu studējošie ieturēja klusuma brīdi pie MK, lai aktualizētu ilgstošās problēmas finansējuma pieejamībai augstākajai izglītībai. "2008. gadā finansējums augstākajai izglītībai bija sasniedzis augstāko punktu – 243,7 miljoni eiro, tomēr krīzes rezultātā tas krasi samazinājās un joprojām nav sasniedzis pat pusi no iepriekšējā apmēra," preses paziņojumā medijiem raksta LSA pārstāve Izabella Rumkovska.

Apvienība norāda, ka vairāk nekā 13 gadus augstākā izglītība nav bijusi prioritāte valsts budžeta finansējuma sadalē. Taču tas ir atstājis paliekošas sekas ne tikai uz studējošajiem, bet arī uz augstāko izglītību kopumā.

Piketa laikā studējošie norādīja uz vairākām problēmām augstākajā izglītībā, piemēram, nepietiekamās studiju vietas bāzes izmaksas, kā rezultātā augstākās izglītības iestāde nevar nodrošināt konkurētspējīgu akadēmiskā personāla atalgojumu, pieejamu un modernu augstākās izglītības infrastruktūru un studijām nepieciešamo grāmatu iegādi. Vēl studenti norādīja arī to, ka finansējuma trūkuma dēļ atbalsta mehānismi vēl joprojām nav pieejami studējošajiem, kam tie ir nepieciešami, kā arī ir nepietiekams valsts budžeta vietu skaits.

LSA norādīja, ka neviens no valdības pārstāvjiem piketa laikā nepievienojās studējošajiem uz diskusiju.

Jau ziņots, ka pirmdien koalīcijas partneri vienojās, ka ikmēneša akadēmiskā stipendija no rudens no 99,60 eiro pacels līdz 140 eiro. Tāpat arī šogad studējošajiem pie stipendijas būs 60 eiro piemaksa, lai mazinātu Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas. Līdz ar to kopējā stipendijas summa arī šogad būs 200, kāda tā bija aizvadītajā gadā, kad to dubultoja, lai finansiāli atbalstītu studējošos pandēmijas laikā.

"Augstu vērtējama ir valdības rīcība vēl pirms nākamā gada budžeta veidošanas vienoties par studējošo stipendiju celšanu. Tomēr mums ir jāturpina virzīties uz Ziemeļvalstu radīto piemēru, kur gadā šis stipendijas apmērs sasniedz 3000 eiro un to saņēmēju loks arī ir daudz plašāks. Ziemeļvalstīs stipendijas pēc dažādiem kritērijiem var saņemt vairāk nekā 50% studējošo, turpretī Latvijā tie ir ap 5% studējošie pilna laika klātienes valsts finansētajās studiju vietās. Līdz ar to sagaidām no valdības skaidru redzējumu stipendiju apmēra tālākai celšanai, sasniedzot 200 eiro mēnesī," ar Rumkovskas starpniecību pauda LSA prezidents Kristafers Zeiļuks.