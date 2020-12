Rīgā Āgenskalnā, Melnsila ielā 2, agrā ceturtdienas rītā uzsprāgusi un daļēji sabrukusi daudzdzīvokļu māja. Sprādziens nograndis neilgi pirms pusdiviem naktī. Negadījumā ir seši cietušie un viens cilvēks gājis bojā.

Ēkā, visticamāk, noticis gāzes sprādziens. Pilnībā iznīcināts viens mājas spārns. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) savā kontā mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta, pulksten 3.40 ugunsgrēks tika lokalizēts, bet ap pulksten pieciem no rīta ēkā atrasts arī viens bojā gājis cilvēks.

Kopumā nelaimē ir cietuši seši cilvēki, viens gājis bojā, bet piecas personas no ēkas evakuētas.

Degšanas platība bija 80 kvadrātmetri. Ceturtdienas rītā notikuma vietā turpinās sagruvušo un degušo ēku pārmeklēšana. Glābējiem palīgā ieradusies Rīgas pašvaldības traktortehnika.

Iepriekš VUGD vēstīja, ka tikuši pārbaudīti ēkas nesabrukušās daļas stāvi, cilvēku tajos nebija. Uguns izplatība uz sprādziena neskarto ēkas daļu nedraud. Notikuma vietā, organizējot klusuma brīdi, tika atrasts viens cilvēks. Trīs no sešiem no cietušajiem izglāba ugunsdzēsēji glābēji. Tai skaitā viens cilvēks bija iesprostots drupās un viņa atbrīvošana prasīja vairāk nekā stundu.

Plkst.06.10 ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā.

Precizētā informācija: no ēkas evakuēti 5 cilvēki, izglābti 3 cilvēki, kuri bija cietuši. Notikumā kopumā cietuši 6 cilvēki un viens - gāja bojā. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 31, 2020

Pārmeklējot konstrukcijas, tika atrasts arī viens bojāgājis cilvēks. Turpinās sabrukušo konstrukciju pārmeklēšana. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 31, 2020

Ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēmuši 01:22. Saskaņā ar sākotnējo informāciju dzīvojamā mājā bija noticis sprādziens. Notikuma vietā daļēji nobrukusi trīsstāvu ēka, kur dega otrais un trešais stāvs un jumta konstrukcija, portālam "Delfi" sacīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Sākotnēji bija saņemta informācija par vienu cietušu un pieciem evakuētiem cilvēkiem. Uz vietas strādāja 40 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 11 specializētos transportlīdzekļus.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša portālam "Delfi" sacīja, ka notikuma vietā strādāja septiņas NMPD brigādes un arī ārsti speciālisti, kā arī reanimatologi.

Mediķu aprūpē nogādāti trīs cietušie. Divi no viņiem guvuši salīdzinoši vieglākas traumas, taču nogādāti slimnīcā. Viens cietušais, kura traumas arī bijušas salīdzinoši vieglas, no hospitalizācijas atteicies – viņam sniegta palīdzība notikuma vietā.

"Smagākā stāvoklī bija cietušais, kurš ilgāku laiku bija iespiests zem drupām ēkas sagruvušajā daļā, līdz bija iespējams viņu atbrīvot. Tā kā mediķi nevar doties bīstamajā zonā, šajā reizē nācās pielietot arī mūsu dienesta un VUGD sadarbības īpašo algoritmu, kas izstrādāts pēc pieredzes Zolitūdes traģēdijā un kam apmācīti šobrīd glābēji – sekojot mūsu ārsta norādēm, glābēji pielietoja atsāpināšanas līdzekli cietušajam vēl atrodoties zem drupām. Pārmeklējot sagruvušo ēkas daļu, drupās tika atrasts arī viens bojā gājis cilvēks," vēsta NMPD publiskais ieraksts feisbukā. Dienests pauž pateicību vadības ārstam Robertam Fūrmanim, kurš notikuma vietā koordinēja brigāžu darbu.

Savukārt "Rīgas satiksmes" avārijas dienesta darbinieki novāca trolejbusu vadus, jo tieši pie nama ir sabiedriskā transporta pietura. Apkārt redzami sprādziena vilnī izmētāti ķieģeļi. Metāla jumta detaļas ir pārsviestas arī pāri ielai Jaunatnes parkā, novēroja portāls "Delfi".

Kā savā tviterkontā pavēstījusi Valsts policija, saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma XIII nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Izmeklēšanā tiks skaidroti notikušā apstākļi.

Policija arī norāda, ka, ņemot vērā sprādziena sekas, šobrīd ir pilnībā bloķēta satiksme Melnsila ielas posmā no Ļermontova līdz Ernestīnes ielai. Jārēķinās, ka līdz negadījuma seku likvidēšanai šis posms satiksmei būs slēgts vēl ilgu laiku.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma XIII nodaļas. Izmeklēšanā tiks skaidroti notikušā apstākļi. — Valsts policija (@Valsts_policija) December 31, 2020

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis, ka ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem.

Saistībā ar spādzienu Melnsila ielā 2 esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem. Sprādziens noticis mūra mājā. Plašā teritorijā izmētāti ķieģeļi un koka būvmateriāli. Notikuma vietā darbojas VUGD, kuri cīnās ar liesmām, Valsts un Pašvaldības policija. pic.twitter.com/oyFkRZpi2A — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 31, 2020

Sākotnēji Rīgas mērs ziņoja, ka nelaime notikusi pašvaldībai piederošā namā, tomēr aģentūra LETA informē, ka pašvaldībai ēkā piederēja tikai viens no 12 dzīvokļiem.

Kā pavēstīja SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis, ēku Melnsila ielā 2 apsaimniekoja RNP, taču ēkai ir izveidota arī dzīvokļu īpašnieku biedrība. Raksturojot ēkas tehnisko stāvokli līdz sprādzienam, Neimanis to atzina kā labu. Daļa iedzīvotāju ēkas apkurei lietojuši malku, bet daļa - gāzi. "Ēka bija pieteikta AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum" energoefektivitātes programmai un to bija paredzēts gazificēt. Jāatzīst, ka ēka sprādzienā ir stipri bojāta," sacīja Neimanis.

Rīgas pašvaldības policijas "Twitter" konts ziņo, ka bez pajumtes palikušie nama iedzīvotāji atteikušies doties uz viesnīcām, tāpēc nogādāti pie saviem tuviniekiem.

Tāpat izmitināšana viesnīcās būs pieejama tiem, kuri pašlaik hospitalizēti, pēc tam, kad tiks izrakstīti no ārstniecības iestādes. — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) December 31, 2020

Arī Staķis apliecināja, ka sprādzienā cietušās mājas iedzīvotāji atteikušies no viesnīcas un devušies pie paziņām. Slimnīcā nogādāti trīs cietušie, pieci palikuši bez pajumtes. Visi atteikušies no viesnīcas - divi devušies pie paziņām pašu spēkiem, trīs pie paziņām nogādāja Rīgas pašvaldības policija.

Cietušo namu apskatīs Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji, kuru ekspertīze nepieciešama, lai lemtu par nama turpmāko ekspluatāciju, norādīja Staķis.

"Izsaku visdziļāko līdzjūtību Melnsila ielas 2 sprādzienā bojāgājušā cilvēka tuviniekiem," piebilda Staķis.

Notikušo nelaimi iemūžinājuši arī aculiecinieki, kuri ar fotogrāfijām dalījušies ar portālu "Delfi".

Kā novēroja portāls "Delfi", notikuma vieta bija norobežota diezgan plašā perimetrā – norobežots bija viss kvartāls. Pat pulksten 3 joprojām no mājas bija redzams dūmu mākonis. Visa Melnsila iela pie šīs ēkas bija noklāta ar ķieģeļu grēdu. Zemē bija redzami arī trolejbusu vadi abos braukšanas virzienos.