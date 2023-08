Foto un video atskats: Kā Latvija pārcieta postošo vētru

7. augustā Latviju sasniedza postoša vētra, nesot līdzi spēcīgu krusu un lietu. Dabas stihijā bojā gāja cilvēks, vairāki ievainoti, pārtraukta elektroapgāde tūkstošiem mājsaimniecību, applūda ielas, tika sabojāti spēkrati, kultūrvēsturiski pieminekļi un parki, un izpostītas mežaudzes.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informē, ka 7. augustā visvairāk izsaukumu, un tie bija 86, saņemti Rīgā. Savukārt Daugavpilī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bijusi vajadzīga 40 reižu, Dobeles novadā - 33 reižu, savukārt Augšdaugavā 18 gadījumos.

Augšdaugavas novada Sventes pagastā VUGD saņēma izsaukumu par mirušu cilvēku, kam bija uzkritis koks. Vēja lauzti koki bija galvenais VUGD izsaukšanas iemesls vētras laikā. Koki krituši gan uz ceļa braucamās daļas, kā arī uz automašīnām un ēku jumtiem.

Lielākoties VUGD saukts vēja lauztu un uz ceļa braucamās daļas kritušu koku dēļ. Koki krituši arī uz automašīnām un ēku jumtiem. Liecību par postošo vēju un spēcīgo krusu sevišķi daudz no Dobeles novada, kur vēja brāzmas sasniedza 33 metrus sekundē.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" 7. augustā publiskots video, kā ārkārtīgi spēcīgais vējš plucina saimniecību Dobeles novada Bukaišos.

Savukārt krusa sabojājusi Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa dienesta automobilis – netrafarētais "Škoda Superb 4x4" spēkrats. Krusa spēkratam izdauzījusi aizmugurējo vējstiklu, sadauzījusi priekšējo vējstiklu un labās puses sānskata spoguļa korpusu, kā arī iebuktējusi visus virsbūves paneļus. Plašāk lasi šeit. Portālam "Delfi" sūtītajos foto redzams, kā Dobeles pilsētā daudzviet nogāzti milzīgi koki.

Liktenīga 7. augusta vētra bijusi Tērvetes tīklu parkam. Parka mājaslapā ziņots, ka tas pilnībā izpostīts un patlaban nav zināms, kad varētu atsākt savu darbību. Vētrā cietis arī Tērvetes dabas parks, kas postījumu dēļ slēgts līdz nedēļas nogalei.

Ļoti spēcīgs negaiss dabas parku sasniedza 7. augusta pirsmpusdienā. Spēcīgais vējš sagāza kokus, sabojāja infrastruktūru, tostarp mazos rūķu namiņus, koka skulptūras, kā arī citus objektus.

Tērvetē pirmdienas negaisa laikā cietis arī 1988. gadā dzimis vīrietis, kuram uzkrita koks. Saistībā ar negaisa izraisītajiem postījumiem 90% izsaukumu Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē bijuši par bojātām automašīnām, piemēram, kādam spēkratam uzkritusi muca, bet vēl citam jumta dakstiņi.

Tieši Zemgalē krusa un spēcīgais vējš visvairāk postījis arī mežaudzes, secinājis Valsts meža dienests. Patlaban apzinātais mežaudžu postījumu apmērs ir aptuveni 1000 hektāru. Samērā lieli postījumi konstatēti arī Vidzemes reģionā, kur plosījās spēcīgs vējš ar lietu.

Tukuma novadā, kur pašvaldība apzinājusi postošās 7. augusta vētras sekas, visvairāk cietis valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis – Jaunpils pils. Smagi ir cietis pils vēsturiskais jumts un dienvidu spārns, kurā ir izsista lielākā daļa logu, cietusi fasāde un jumta bojājumu dēļ pils trešais stāvs ir cietis no lietus.

Konstatēts, ka krusas graudiem bijis tik liels spēks, ka jumta segumam pārsisti kārniņu cementējumi. Daļa no pārsistajiem kārniņiem noslīdējuši, krituši uz citām jumta plaknēm, sabojājot vēl citus kārniņus. Cietuši arī logi – izsisti stikli.

Vētra skārusi nesen atjaunoto kultūrvēsturisko pieminekli – dzirnavu šķūni un daļēji atjaunotās dzirnavas. Spēcīgā krusa jumtu ir bojājusi tik stipri, ka rezultātā abas ēkas ir būtiski cietušas arī lietavās.

Spēcīgajā negaisā vēja gāzti koki 7. augustā bija likuši apstāties arī pasažieru vilcienam, kas devās virzienā no Zilupes uz Rīgu. Satiksme kritušo koku dēļ bija bloķēta posmā pie Atašienes, un, kā ziņoja "Pasažieru vilciens", tad vētras radītās postažas dēļ reiss kavējās četras stundas.

Rīgā dabas stihija gāza kokus uz auto jumtiem un ēkām, un appludināja ielas.

Darbu pie spēcīgās negaisa izraisīto elektrotīklu bojājumu novēršanas aizvien turpina AS "Sadales tīkls". 8. augusta pusdienlaikā visā Latvijas teritorijā aizvien bija reģistrēti ap 1000 bojājumu vai to pieteikumu no klientiem.

Patlaban elektroapgāde traucēta kopumā 8000 klientiem – visplašāk Madonas, Dobeles un Tukuma novadā. Bojājumi ir sarežģīti, nereti apgrūtināta arī piekļuve bojājuma vietai, tāpēc atsevišķos gadījumos elektroapgādes atjaunošana var aizņemt būtiski ilgāku laiku, nekā ierasts.

7. augusta vētra prasījusi arī stārķu dzīvības, liecina savvaļas dzīvnieku palīdzības centra "Ežu Hospitālis" ieraksts "Facebook". Centrs izvietots Jelgavas novada Glūdas pagastā, un 7. augustā tas saņēma daudz izsaukumu par bojā gājušiem vai ievainotiem stārķiem. Daļai no tiem palicis vairs tikai viens spārns, cits smagi sasities.