Foto: Uzvaras parkā atzīmē 9. maiju; viens aizturētais

Ceturtdien ar vairākiem pasākumiem Uzvaras parkā Rīgā tiek atzīmēts 9. maijs, kas ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju. Tradicionāli daudzu krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā un ik gadu Uzvaras parkā norisinās pasākumi, kas pulcē lielu skaitu interesentu, vienlaikus izpelnoties arī daļu sabiedrības kritikas.

Līdz pulksten 13 Valsts policija noformējusi vienu administratīvā pārkāpuma protokolu kādai personai, kas pieminekļa teritorijā, sabiedriskā vietā, lietojis alkoholu, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

No rīta vairāki simti cilvēku ar partijas "Saskaņa" vadību priekšgalā jau nolika ziedus Uzvaras parkā. Ceremoniju no malas vērojis arī kāds vīrietis, kuram bija plakāts ar aicinājumu "kaunēties svinēt okupāciju". Pamanot vīrieti, vairākas sievietes izrādīja nepatiku pret plakāta saturu un prasīja to aizvākt, tāpēc pasākuma organizatori un pašvaldības policijas pārstāvji ceremonijas beigās lūdza vīrieti pamest parka teritoriju.

Atstāt parka teritoriju lūgts arī kādam citam vīrietim, kurš uz parku bija ieradies ar plakātu, kurā uzsvērta nepieciešamība Latvijā zināt valsts valodu.

Pulksten 22.45 parkā gaidāms arī salūts.