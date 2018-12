Foto: Valsts prezidents kopā ar kuplām Latvijas ģimenēm iededz Ziemassvētku egli

Trešdien Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni kopā ar aktīvām un kuplām Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils iededza Ziemassvētku egli, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Sveicot klātesošos Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijas pagātne, tagadne un nākotne nebūtu iespējams bez zinošiem, krietniem un atbildīgiem cilvēkiem un stiprām ģimenēm un dzimtām, kuras savu enerģiju velta, lai dzīvotu un strādātu Latvijā un izaudzinātu mūsu jauno paaudzi.

"Ģimene ir mūžīga vērtība – ģimeņu spēks veidoja mūsu valsti pirms simts gadiem un stiprina mūsu Latviju arī šodien. Kuplas un aktīvas ģimenes veidos arī mūsu nākamo simtgadi," uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Klātesošās ģimenes sveica arī Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, atzīmējot, ka būt kopā gan ikdienā, gan svētkos, dalīties priekos un bēdās, atbalstīt citam citu – tā ir lielākā vērtība, ko mums sniedz ģimene. Ģimene – tētis, mamma, vecmāmiņa vai vectētiņš ir tie, kas mierina, uzmundrina, atbalsta, dod padomu, audzina un ir klāt dzīves nozīmīgākajos notikumos. "Mēs visi ar jums ļoti lepojamies, jo ģimenes ir Latvijas stiprais balsts," uzsvēra Iveta Vējones kundze.

Dalībai Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā pēc Valsts prezidenta aicinājuma Latvijas Pašvaldību savienība bija nominējusi 20 ģimenes – Vidzenieku ģimene no Grobiņas novada, Laugaļu ģimene no Ikšķiles novada, Baldiņu ģimene no Dagdas novada, Rusovu ģimene no Jaunpiebalgas novada, Tatjanas Čubukovas un Viktora Pauča ģimene no Dobeles novada, Vīgantu ģimene no Kuldīgas novada, Kristīnes Ērgles un Arņa Zīvertu ģimene no Ādažu novada, Laganovsku ģimene no Baltinavas novada, Edītes Sirmās un Arno Līdakas ģimene no Madonas novada, Nenišķu ģimene no Salas novada, Krūžu ģimene no Mērsraga novada, Majorovu ģimene no Jūrmalas, Zirģeļu ģimene no Smiltenes novada, Šakirovu ģimene no Auces novada, Vecbaštiku ģimene no Nīcas novada, Paleju ģimene no Babītes novada, Puļu ģimene no Ciblas novada, Saksu ģimene no Vecpiebalgas novada, kā arī Evas Zeipes-Mačas un Kaspara Mača ģimene no Pļaviņu novada.

Uz pasākumu Rīgas pilī bija aicināta arī Kārkliņu ģimene no Daugavpils novada, kas diemžēl nevarēja ierasties. Visas daudzbērnu ģimenes vieno arī aktīva iesaistīšanās savu novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē.