Foto: 'Yandex Go' taksisti protestē pret lēmumu slēgt lietotni

Vairāki taksisti, kuri līdz šim savus pakalpojumus piedāvāja trešdien slēdzamajā lietotnē "Yandex Go", otrdien pulcējās pie Autotransporta direkcijas ēkas Vecrīgā, lai protestētu pret šo lēmumu.

Tāpat sociālajos tīklos publicētā informācija liecina, ka citi taksisti, taurējot riņķoja ap Ministru kabineta ēku, šādi paužot savu nostāju par plānoto liegumu.

"Delfi" jau vēstīja, ka Autotransporta direkcija ir pieņēmusi lēmumu anulēt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi B.V." reģistrāciju un bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību, jo tika konstatēts, ka tā nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijas Federācijā.

No trešdienas, 23. marta, pārvadātāji vairs nedrīkstēs izmantot mobilo lietotni "Yandex Go" un šis pakalpojumu sniedzējs vairs nevarēs nodrošināt savus pakalpojumus Latvijas teritorijā. Saskaņā ar Autopārvadājumu likumu autovadītājiem un pārvadātājiem, kuri turpinās izmantot "Yandex Go", var tikt piemērots sods par nereģistrētas tīmekļvietnes izmantošanu.

Šī ir otrā reize, kad Autotransporta direkcija lēmusi bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību Latvijas teritorijā. 2020. gada martā mobilā lietotne "Yandex.Taxi" un tīmekļvietne "taxi.yandex.lv" tika bloķēta, jo pakalpojumu sniedzējs nebija reģistrējies Autotransporta direkcijā, bet turpināja nodrošināt komercpārvadājumus.

No 2020. gada 22. janvāra tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējiem, ar kuras starpniecību var izsaukt un apmaksāt pārvadājumu pakalpojumus ar vieglo automobili, jābūt reģistrētiem Autotransporta direkcijā. Tie, kuri nav reģistrējušies, Latvijā savus pakalpojumus piedāvāt nedrīkst. Reģistrējoties direkcijā, pakalpojumu sniedzējiem jāievēro virkne prasību, tai skaitā jānodrošina, ka dati par pasažieriem, pārvadātājiem, kā arī maksājumu karšu dati u.tml. tiek apstrādāti un uzglabāti tikai ES vai NATO dalībvalstīs.