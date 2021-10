Fūrmanis uzskata, ka Aizsilniecei jāatkāpjas no LĀB prezidentes amata

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) viceprezidents Roberts Fūrmanis uzskata, ka organizācija prezidentei Ilzei Aizsilniecei, kura Covid-19 pandēmijas laikā publiskajā telpā izplatījusi zinātniskiem pierādījumiem neatbilstošu informāciju par sejas maskām un vakcīnām, būtu jāatkāpjas no amata.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šādu viedokli Fūrmanis, atbildot uz jautājumu, pauda intervijā raidījumam "TV3 ziņas".

Viņš informēja, ka LĀB valdes ārkārtas sēdē ir plānots uzklausīt Aizsilnieces skaidrojumu par viņas publiski paustajiem izteikumiem Covid-19 pandēmijas laikā. Neesot pieņemama situācija, kad ārstniecības persona bez pamata atrunā cilvēkus no vakcinēšanās.

"Satraucošas ziņas ir saņemtas pietiekami daudz, lai arī mūs šis jautājums satrauktu. Mans personīgais viedoklis - absolūti nav pieņemama situācija, ka bez vērā ņemama pamatojuma jebkura persona tiek atrunāta no vakcinēšanās, balstoties uz ārstniecības personas personīgo nostāju," sacīja Fūrmanis, norādot, ka gaidāmajā valdes ārkārtas sēdē saistībā ar šiem jautājumiem tiks uzklausīts Aizsilnieces viedoklis un, balstoties uz to, izdarīti secinājumi.

Jautāts, vai, viņaprāt, Aizsilniecei būtu jāturpina vadīt LĀB, Fūrmanis atbildēja: "Manuprāt, Ilzei Aizsilniecei būtu jāatkāpjas no amata."

Fūrmanis informēja, ka trešdienas rītā mudinājis Aizsilnieci, pamatojoties uz organizācijas statūtiem, sasaukt šādu valdes sēdi, un tajā būtu lemjams arī jautājums par LĀB biedru ikgadējās sapulces sasaukšanu, lai diskutētu par LĀB rīcību Covid-19 pandēmijas laikā.

Kā ziņots, jau septembra sākumā LĀB jaunizveidotā Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa pauda, ka kategoriski norobežojas no LĀB prezidentes Aizsilnieces izteikumiem, kas bija publicēti sociālajā tīklā "Facebook".

LĀB norādīja, ka turpmāk publiskajā telpā un plašsaziņas līdzekļos, kā arī komunikācijā ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām oficiālu LĀB viedokli par Covid-19 vakcinācijas un profilaktisko pasākumu jautājumiem paudīs darba grupas pārstāvji, izņemot gadījumos, kad darba grupa vai LĀB valde lemj citādi.

Pēc LĀB sniegtās informācijas, darba grupa izveidota, lai atbalstītu vakcinācijas aptveres palielināšanu un sniegtu nepārprotamu un skaidru, zinātnē bāzētu viedokli par profilaktiskiem pasākumiem Covid-19 ierobežošanai. Tās sastāvā ievēlēts LĀB viceprezidents Fūrmanis, kurš arī būs darba grupas vadītājs, LĀB valdes loceklis Kārlis Rācenis, Gustavs Latkovskis un Alvils Krams.

"[Aizsilnieces] atklātajā vēstulē paustais par Covid-19 profilakses pasākumiem ir kolēģes personīgais viedoklis un neatspoguļo oficiālo LĀB valdes nostāju. LĀB paļaujas uz nozares profesionāļu viedokli un lēmumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanā," vēstīts LĀB izplatītajā paziņojumā.

Aizsilnieces vietnē "Facebook" bija paudusi aicinājumu "atcelt masku nēsāšanu skolās, lai bērnu un jauniešu organismi neciestu no skābekļa trūkuma mācību laikā", mainīt Covid-19 testēšanas pieeju bērniem un jauniešiem, ņemot piemēru no Ziemeļvalstīm, un "domāt par gaisa bioloģisko drošību skolās un citās sabiedriskajās telpās".

Saskaņā ar LĀB paziņojumā pausto, zinātnē balstītie dati atspoguļo, ka vakcinācija pret Covid-19 ir viens no būtiskākajiem un efektīvākajiem profilakses pasākumiem pandēmijas apkarošanai, kā arī Latvijā reģistrētās vakcīnas ir drošas un efektīvas.

"Darba grupa uzsver, ka vakcinācija pret Covid-19 joprojām ir vissvarīgākais no pandēmijas apkarošanas pasākumiem. Ja vakcinācija notiktu tik pat efektīvi kā citās valstīs, piemēram, Dānijā, arī Latvijā nebūtu nepieciešamības lietot maskas skolās un ievērot citus ierobežojumus, kas apgrūtina valsts attīstību un tās iedzīvotāju ikdienu," pausts LĀB paziņojumā.

Līdz ar to LĀB aicina visus sabiedrības locekļus, kam pienākas vakcinācija un kas līdz šim nav vakcinējušies, to izdarīt gan savas veselības, gan visas sabiedrības vārdā. Ārstu biedrība aicina visus Latvijas ārstus un jo īpaši ģimenes ārstus aktīvāk mudināt pacientus vakcinēties, īpaši un proaktīvi uzrunājot tieši augstākā riska grupas - vecumā virs 50 gadiem un pacientus ar hroniskām slimībām, kam saslimšana ar Covid-19 var būt liktenīga. Kategoriski nav pieļaujams, ka ārsts varētu atrunāt pacientu no vakcinācijas, uzsver LĀB.