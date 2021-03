'Gada cilvēks medicīnā 2020' – Andra Cīrule, balva par mūža ieguldījumu – Andrejam Pavāram

Ar balvu par mūža ieguldījumu medicīnā sestdien Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) organizētajā ceremonijā "Gada balva medicīnā 2020" tika godināts ārsts ķirurgs un medicīnas zinātņu doktors Andrejs Pavārs, bet titulu "Gada cilvēks medicīnā 2020" ieguva Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Tuberkulozes un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule (attēlā).

Savukārt par "Gada notikumu medicīnā 2020" tika atzīts Latvijas zinātnieku izstrādātais siekalu tests Covid-19 ierobežošanai.

Balvas tika pasniegtas nominācijās "Gada ģimenes ārsts 2020", "Gada ārsts speciālists 2020", "Gada zobārsts 2020", "Gada ārsta palīgs 2020", "Gada farmaceits 2020", "Gada māsa 2020", "Gada māsas palīgs 2020", "Gada vecmāte 2020", "Gada funkcionālais speciālists 2020" un "Gada slimnīca 2020". Par šīm nominācijām LĀB interneta mājaslapā varēja balsot ikviens sabiedrības pārstāvis.

Par "Gada ģimenes ārsti" sabiedrības balsojumā tika atzīta "Veselības centrs 4" ģimenes ārste Ilze Skuja. "Balvas ieguvēja ir pieredzējusi ģimenes ārste, kas līdz sirds dziļumiem iznes ģimenes ārsta būtību – atsaucīga, saprotoša un zinoša. Cilvēks, kas cīnās par katru savu pacientu, un ir kopā ar viņu gan skumjos, gan priecīgos brīžos. Kā saka pacienti – "viņas labo darbu vācelīte pildās un pildās" un "viņai pelnīti pieder mūsu ģimenes beznosacījumu mīlestība"," vēsta LĀB.

Savukārt balvu "Gada ārsts speciālists" saņēma "ORTO" klīnikas un Daugavpils reģionālās slimnīcas traumatologs – ortopēds Andrejs Elksniņš – Finogejevs. Kolēģi un pacienti īpaši izceļ ārsta mērķtiecību, jo viņš allaž "iet uz rezultātu" par visiem 110 procentiem un neatsakās pat no ļoti sarežģītiem gadījumiem. Viņam esot ne vien gudra galva, bet arī laba sirds, norada LĀB.

"Gada zobārsts" tituls – Valmieras zobārstniecības klīnikas "Dentalfix" zobārstei Danai Burtniekai. Pati laureāte atzīst, ka arī izjūt bailes no zobārsta, tāpēc tik labi izprot savus pacientus, gan bērnus, gan arī pieaugušos. Bet viss precīzāk un trāpīgāk par zobārsti pasaka viņas pacienta vārdi: "Kopš iepazinu dakteri Danu, es pa dzīvi eju ar smaidu! Kāpēc? Tāpēc, ka tagad es to varu!"

Balvu "Gada ārsta palīgs" šogad saņēma Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārsta palīgs Genādijs Rusanovs. Viņš ir ļoti mērķtiecīgs un ar augstu atbildības sajūtu. Kolēģi atzīmē, ka tieši Rusanovs bija viens no pirmajiem, kas pērn pavasarī bez šaubīšanās un bailēm devās tobrīd nezināmajā – palīdzēt Covid-19 pacientiem. Daudzi īpaši uzsver viņa godīgumu, kompetenci un spēju pārliecinoši rīkoties nestandarta situācijās.

Par balvas "Gada māsa" ieguvēju sabiedrības balsojumā šogad kļuvusi Rīgas Dzemdību nama māsa Olga Cereļa. Pateicīgie pacienti savās atsauksmēs raksta, ka māsai Olgai esot pārdabiskas darbaspējas, neizsīkstoša enerģija, empātija un humora izjūta. Viņas sniegtais emocionālais atbalsts palicis pacientu atmiņā uz ilgu laiku! Savukārt balvu "Gada māsas palīgs" atzīta RAKUS "Biķernieki" māsas palīgs Gunta Maslinarska. "Par viņu pacienti un slimnīcas kolēģi ir tieši un lakoniski – runā maz, bet daudz dara! Gunta strādā ar pilnu atdevi, visu sevi velta darbam. Lai katrs būtu aprūpēts!" vēsta LĀB.

"Gada farmaceits" tituls – Daugavpils "Latvijas aptieka" vadītājai un farmaceitei Dinārai Gedzjunei. Aptiekas apmeklētāji teic, ka Gedzjune ir zinoša un atbildīga, draudzīga un atsaucīga.

Savukārt balvu kā "Gada vecmāte" ieguva Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vecmāte Diāna Zaļepska. Viņa ir pārliecināta, ka būt par vecmāti ir viņas misija, tāpēc veselības nozarē nenogurstoši darbojas jau ir vairāk nekā 35 gadus.

Tituls "Gada funkcionālais speciālists" šogad audiologopēdei Ingai Rutmanei-Lazdai. Viņa ir viena no pirmajām, kura kopā ar kolēģiem ieviesusi audiologopēda profesiju Latvijā un ilgus gadus vadījusi Latvijas audiologopēdu asociāciju, vienlaicīgi praktizējot un apmācot studentus. Viņa ir Latvijā viena no retajām speciālistēm, kas ikdienā strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un palīdz viņiem apgūt jaunas prasmes, norāda LĀB.

Sabiedrības balsojumā noskaidroti ne tikai aizvadītā gada labākie mediķi, bet arī veselības aprūpes iestāde. Balvu "Gada slimnīca" saņēma Daugavpils reģionālā slimnīca. LĀB atklāj, ka slimnīca savu spēku parādījusi tieši Covid -19 pandēmijas laikā, apvienojot un saliedējot slimnīcas kolektīvu, nepieredzētā vienotībā pārvarot grūtības un izaicinājumus, darot visu iespējamo pacientu labā.

Tradicionāli "Gada balva medicīnā" tika pasniegta arī nominācijās "Gada jaunais ārsts 2020", "Gada cilvēks medicīnā 2020", "Gada notikums medicīnā 2020" un "Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā". Šajās nominācijās uzvarētājus noteica Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Jauno ārstu asociācijas ekspertu vērtējums. Savukārt nominācijā "Gada docētājs 2020" par saviem pedagogiem balsoja Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

Par "Gada docētāju" kļuvusi Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētāja Zane Vitenberga-Verza un Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes docētāja Agate Galuza. Kā raksta studenti – docētāja Zane Vitenberga – Verza ir allaž pretimnākoša un cieņpilna, izrāda patiesas rūpes par studentu zināšanām un ir vienmēr moža. "Savukārt LU medicīnas studenti saka, ka mācoties pie pasniedzējas Galuzas dažkārt rodas bailes kaut ko nezināt, bet pēc sekmīgi nolikta pārbaudījuma ikkatru pārņem pateicība un cieņa," vēsta LĀB.

"Gada jaunais ārsts" balvu saņēmusi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Infekciju kontroles dienesta vadītājas p.i. , rezidente pediatrijā Dana Isarova, kurauzņēmās vadīt infekciju kontroles dienestu BKUS Covid–19 pandēmijas sākumā. Viņas vadībā tika veikta gan kolēģu informēšana, gan drošības pasākumu ieviešana.

Nozīmīgo balvu "Gada cilvēks medicīnā" saņēma RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule. Kolēģi atklāj, ka Cīrule ir izcila vadītāja, uz kuru vienmēr var paļauties. Viņas darbu raksturo tolerance, iejūtība, sirsnība un atsaucība, kā arī izcilas diplomātijas spējas. "Viņas cilvēciskās īpašības un vadītājas prasmes bija ļoti svarīgas, pat izšķirošas pagājušā gadā, sākoties pandēmijai un īpaši Covid–19 "otrā viļņa" laikā rudenī un ziemā, kad kolektīvs bija jāmobilizē bieži vien pārcilvēciskam darbam, ārstējot un glābjot smagi slimo pacientu dzīvības," vēsta LĀB.

Savukārt par "Gada notikumu medicīnā" tika atzīts Latvijas zinātnieku izstrādātais siekalu tests Covid-19 ierobežošanai. Pētnieku grupas vārdā balvu saņēma E. Gulbja laboratorijas eksperts, ārsts Didzis Gavars. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskajā institūtā pērn radītie ātrie Covid– 19 testi kļuva par ievērības cienīgu notikumu gan Latvijā, gan izskanēja plaši ārpus valsts robežām, gan zinātniskajā vidē, gan guva ievērību ārvalstu medijos.

Ar nozīmīgāko no balvām – "Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā" tika godināts medicīnas zinātņu doktors un asociētais profesors, Rīgas 1.slimnīcas valdes loceklis, izcils ārsts ķirurgs Andrejs Pavārs. Andrejs Pavārs ir viens no Latvijas Ķirurgu asociācijas dibinātājiem un tās pirmais prezidents. Darba gaitas uzsācis 1970. gadā Bauskā, bet kopš 1996. gada strādā Rīgas 1.slimnīcā. Sācis kā ķirurģijas bloka vadītājs, bet no 2002. gada ir Rīgas 1. slimnīcas valdes loceklis. LU MF pasniedz ķirurģiju, bet par akadēmiskajiem sasniegumiem ievēlēts par asociēto profesoru. Devis nenovērtējamu ieguldījumu ārstniecības studentu un rezidentu apmācībā, izaudzinājis veselu izcilu ķirurgu paaudzi. "Andrejs Pavārs ir pirmā lieluma zvaigzne pie Latvijas medicīnas debesīm, viņa darbam ir bijusi nozīmīga loma Latvijas ķirurģijas izaugsmē un ārsta profesijas prestiža veicināšanā," atgādina LĀB.

Ceremonijas ietvaros tika pasniegtas arī trīs Veselības ministrijas speciālbalvas. Pirmā – NMPD Operatīvās vadības centra komandai un tās vadītājai ārstei Raitai Krišjānei par spēju augstas spriedzes apstākļos vienlaikus sniegt atbalstu gan iedzīvotājiem, gan brigādēm izsaukumu vietās, gan koordinēt hospitalizāciju plūsmu 24 stundas diennaktī. Otrā – E. Gulbja laboratorijai, kas ar ieviestajiem siekalu testu risinājumiem ļāvusi Latvijai palielināt Covid-19 testēšanas jaudu un kļūt par vienu no Eiropas līderiem testēšanā, kā arī nodrošinājusi mediķus ar piemērotu pārbaudes metodi, ļaujot nosargāt viņu veselību un turpināt slimnīcu darbību. Trešā – ģimenes ārstei Marinai Procevskai Krāslavā par aktīvu pašiniciatīvu sarežģītā informācijas telpā, iedrošinot un aicinot savus pacientus vakcinēties.

Pasākumā ietvaros tika pasniegts arī AS „Grindeks" augstākais profesionālais apbalvojums – Dāvida Hieronīma Grindeļa balva. Mākslinieces Andas Munkeviсas darināto skulptūru "Cerība" saņēma RSU profesors un RAKUS galvenais speciālists Aivars Lejnieks par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnā.

LĀB izdotā žurnāla Ārsts.lv specbalvu saņēma uztura speciāliste Guna Bīlande par ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības pratības uzlabošanā.

„Gada balvas medicīnā" pasākumu organizē LĀB sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm", AS „Grindeks" un AS „Sentor farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), to atbalsta SIA "Silvanols", SIA "Centrālā laboratorija" un AS „Veselības centru apvienība", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA MFD Veselības grupa, SIA "Veselības centrs 4" un SIA "Euroaptieka".