Gada pēdējā nedēļā saglabāsies aukstums, bet ap gadumiju iespējams atkusnis

Šīs nedēļas pirmajā pusē laiks saglabāsies auksts, bet ap gadumiju kļūs siltāks un sagaidāms atkusnis, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Aizvadītajā nedēļā Latvijā ieplūda aukstāks gaiss un daudzviet sniga, līdz ar to teju visā Latvijā Ziemassvētki aizritēja balti un sniegot.

Meteorologi norāda, ka arī gada pēdējās nedēļas sākumā laiks vēl saglabāsies auksts, tomēr snigs mazāk. Šī brīža prognozes liecina, ka ap gadumiju Latvijā ieplūdīs siltāks gaiss - gaisa temperatūra paaugstināsies un vietām sniegs sāks kust.

Pirmdien un otrdien atmosfēras spiediens nedaudz paaugstināsies, līdz ar to snigs mazāk un joprojām pieturēsies sals. Pirmdien snigs galvenokārt valsts austrumos, tur sniega segas biezums palielināsies par 2-4 centimetriem. Snigšanas laikā redzamība var pasliktināties, bet autovadītājiem jāņem vērā, ka ceļi joprojām daudzviet ir slidenu.

Pirmdien pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs no -3 līdz -8 grādiem, bet piekrastē no -2 līdz +3 grādiem. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra var pazemināties vēl par pāris grādiem.

Otrdien debesis vietām skaidrosies un vien nakts sākumā austrumos jārēķinās ar nelielu sniegu. Vējš joprojām saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem - vienīgi dienā piekrastē vējš būs brāzmaināks. Gaisa temperatūra otrdien naktī un dienā būs no -5 līdz -10 grādiem, bet piekrastē no -2 līdz -7 grādiem.

Darba nedēļas vidū debesis lielākoties aizklās mākoņi un vietām snigs. Dominēs mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs no -3 grādiem jūras piekrastē līdz -13 grādiem valsts austrumos.

Šī brīža prognozes liecina, ka 2021. gada izskaņā Latvijā pakāpeniski ieplūdīs siltāks gaiss - daudzviet termometra stabiņš pakāpsies virs nulles, līdz ar to sagaidāms atkusnis. Meteorologi gan piebilst, ka palaikam vēl būs jārēķinās ar nokrišņiem - gan sniegu, gan slapju sniegu un lietu.