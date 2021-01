Gads bez LNT – TV3 ir skatītākais kanāls un atraujas no LTV1

Pagājušais 2020. gads ir gads, kad no pašmāju televīzijas tirgus pazuda telekompānija LNT, par kuras darbības izbeigšanu tika paziņots vēl 2019. gada nogalē. Nule publiskotie pētījumu kompānijas "Kantar" dati liecina, ka pagājušā gada skatītākais televīzijas kanāls bijis TV3, kas turklāt audzējis atrāvienu no sīvākā konkurenta – sabiedriskā medija kanāla LTV1.

2020. gada skatītākais kanāls bija TV3, kura vērošanai veltīti 10,8% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 10,1%. Savukārt trešais skatītākais TV kanāls bija Pirmais Baltijas kanāls (PBK), kura skatīšanās laika daļa bija 7,2%, liecina "Kantar" dati.

Savukārt gadu iepriekš – 2019. gadā – pirmais trijnieks izskatījās sekojoši – LTV1 (9,6%), TV3 (9,1%), PBK (8,1%), bet LNT ar 6,7% ierindojās ceturtajā vietā. 2018. gadā topa līderos bija TV3 (9,7%), LTV1 (9,3%), LNT (7,6%), PBK (7,3%).

Jāpiebilst, ka pērn martā par vietējā satura ražošanas pārtraukšanu paziņoja PBK. Kanāla pārstāvji paziņoja, ka no 20. marta pārtrauks vietējā satura ražošanu, ieskaitot ikdienas ziņu raidījumu "Latvijas Laiks". Tāpat ēterā vairs nebūs pieejami arī citi Latvijā veidotie autorraidījumi, kā "Aiz kadra" un "Piecas kapeikas", kā arī "Igaunijas Ziņas", apliecināja kanāla īpašnieka Baltijas Mediju Alianse (BMA) pārstāvji.

Vēl 2019. gada novembrī mediju grupas "All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings paziņoja, ka pēc vairāk nekā 20 gadiem ēterā savu darbību esošajā formātā izbeigs televīzijas kanāls LNT, bet vienlaikus būtiski stiprināts un attīstīts tikšot kanāls TV3. Šis paziņojums izraisīja viļnošanos sabiedrībā, kā arī aktualizēja tēmu par žurnālistu sociālo neaizsargātību. Tā paša gada 1. decembrī darbību izbeidza "LNT Ziņas", bet daļa no to veidojošā ziņu dienesta komandas pievienojās TV3. Uz TV3 pārcēlās arī "900 sekundes", "Degpunktā".

2020. gada martā LNT tika pārveidots par kanālu "TV3 Life", kas orientēts uz sieviešu auditoriju, bet tā paša koncerna kanāls "Kanāls 2" pārtapa par "TV3 Mini" jeb bērniem domātu kanālu. 2020. gada desmit mēnešos, sākot no marta, "TV3 Life" skatījušies 2,8%, bet "TV3 Mini" 0,8%.

Pērn vietējā satura kanālam "Rīga TV24" veltīti 1,3% no kopējā TV skatīšanās laika, bet "Re:TV" 0,6%. 2019. gadā šie skaitļi attiecīgi bijuši 1,5% un 0,5%.

"Kantar" dati par pērno gadu liecina, ka konsolidētās TV skatītāko 2020. gada programmu topa pirmajā vietā ierindojās "Gadumijas sagaidīšana. Latvijas Valsts himna" kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 19,2% jeb 356,1 tūkstotis Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

2020. gada programmu topa otrajā vietā – "Latvijas Valsts prezidenta E.Levita uzruna gadumijā" kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 19,1% jeb 354,7 tūkstoši skatītāju. Skatītāko programmu topa trešajā vietā ierindojās "LR Ministru prezidenta K.Kariņa uzruna gadumijā" kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 17,5% jeb 324,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

"Kantar" mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka, neskaitot vecgada vakara programmu, skatītākā pārraide 2020. gadā bija filma "Dvēseļu Putenis" kanālā LTV1. Tāpat kā citus gadus, skatītāko programmu topā iekļuvušas tādas pārraides kā "Viens pats mājās" (TV3), "Bez tabu. Gada balvas pasniegšanas ceremonija" (TV3).

"Parasti gada skatītāko programmu topā iekļūst arī vairākas Pasaules meistarsacīkšu spēles hokejā, 2019. gadā spēle starp Latviju un Šveici pat kļuva par skatītāko pārraidi. 2020. gadā gan tāpat kā daudzi citi sporta pasākumi, Pasaules meistarsacīkstes hokejā nenotika, tādēļ topā iekļuvušas tikai sporta ziņas," skaidro Rumpēters.

2020. gadā viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji četras stundas un 30 minūtes dienā, tas bija par septiņām minūtēm vairāk nekā 2019. gadā.