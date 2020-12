Vācu zemūdene Rīgā! Tā nav ziņa no 2. pasaules kara laikiem, bet gan no 1995. gada. Tā gada nogalē Rīgā, Zunda kanālā pie Preses nama, iespējams, tika atrasta neliela vācu diversantu zemūdene, kas tur bija iesprūdusi 1944. gada otrajā puse. Ziņas par šo atklājumu ir ļoti skopas, turklāt liela daļa “Delfi” apjautāto cilvēku nemaz šādu gadījumu neatceras. Zemūdene tika atrasta, un tad tā noslēpumaini pazuda.

Ja vien 1996. gada janvārī par zemūdenes atrašanu nebūtu publikācijas žurnālā “Klubs”, varētu teikt, ka tas viss ir izdoma un baumas. Portālam “Delfi” pārlapojot tā laika preses arhīvu, neizdevās citur atrast vēstis par atrasto zemūdeni.

Publikācija žurnālā “Klubs” ir visai neskaidra, un tajā sniegtā informācija ir izplūdusi. “Attīrot no dūņām Zunda kanālu, kas atdala Ķīpsalu no Pārdaugavas, darbu veicēji te, netālu no Preses nama, atraduši vācu izlūkzemūdeni, kas Zundā acīmredzot gulējusi kopš 2. pasaules kara laikiem,” lasāms publikācijā. Tālāk rakstā ir citēts darbu vadītājs Nikolajs Fionovs, neminot, kādu struktūru vai uzņēmumu viņš pārstāv.