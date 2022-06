Gadu nezināt, vai māte nomira no Covid-19 vakcīnas. Ivetas cīņa par atbildēm

Tieši gadu Iveta nezināja, vai viņas mātes nāve ir vai nav saistāma ar vakcināciju pret Covid-19. Mamma nomira 2021. gada 19. maijā pulksten 4 no rīta. Trīs dienas vēlāk Iveta iesniedza pieteikumu Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), lai to izmeklē kā ziņojumu par vakcīnas blakusparādībām, tomēr tālākā komunikācija ar ZVA viņai bijusi kā pa celmiem – te sacījuši, ka nav pienākuma informēt par izvērtējuma rezultātiem, te piedāvājuši iesniegt pieteikumu arī kompensācijas saņemšanai. To Iveta, visticamāk, nesaņems, jo nepilnu gadu pēc mammas nāves ZVA pieprasīja patologanatoma slēdzienu, kas iepriekš neesot ticis veikts. "Nerakšu taču tagad mammu ārā," saka Iveta. Vairāki medicīnas eksperti gan apgalvo, ka šāda ZVA prasība nav loģiska, bet pārspīlēta birokrātija.

Faktiski, Iveta vazāta aiz deguna gadu – dotas cerības uzzināt iemeslu. Tagad izvērtējums ir zināms – cēloņsakarība nav atklāta. Kāpēc tam bija vajadzīgs gads?

Kā viss sākās

Arī portāls "Delfi" šīs situācijas izmeklēšanas attīstībai seko līdzi jau gadu. Ivetas māti Valentīnu, kurai bija apritējuši 87 gadi, pērn maija vidū mājās vakcinēja ģimenes ārste. Divas dienas pēc "Janssen" vakcīnas saņemšanas sieviete nonāca vienā no Latvijas reģionu slimnīcām, uzreiz intensīvās terapijas nodaļā. Pēc trim tur pavadītām dienām sirmgalve mira. Kā to atklāj izraksts no stacionārā pacienta medicīnas kartes, sievietei konstatēja trombemboliju un miokarda infarktu. Turklāt, kā Iveta toreiz stāstīja portālam "Delfi", pēcāk no ārsta izskanēja mulsinošas ziņas, ka mātei bijusi abpusēja plaušu pneimonija un teju vai pārmetumi, kāpēc tā nav pamanīta. Kad tā sākusies un vai tā var norisināties neviena, tostarp pašas mātes, nepamanīta ģimenei nav skaidrības. Neilgi pēc vakcīnas saņemšanas sieviete esot jutusi sāpes krūtīs, taču, kā atzīst ģimenes locekļi, tā kā veciem cilvēkiem sāp ne vienā vien vietā, tās neraisīja aizdomas un arī noteikti neesot bijušas tik izteiktas, lai uzreiz sauktu ātro palīdzību.