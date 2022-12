'Gaidu pilnu lēmumu' – 'Doždj' slēgšana soctīklos raisa diskusijas

Otrdienas rītā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pieņēma lēmumu anulēt apraides atļauju "TV Rain" un ģeobloķēt tā raidīšanu "Youtube" platformā Latvijas teritorijā. Lēmuma neviennozīmību akcentē vairāki soctīklu lietotāji.

Jau ziņots, ka NEPLP lēmumu pieņēmusi, vērtējot pārkāpumu kopumu, kas pieļauti pēdējā laikā: valsts valodas celiņa nenodrošināšana pārraidēm, Krimas attēlošana kartē kā daļa no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par "mūsu armiju", iespējama atbalsta paušana Krievijas armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija, kuras saturu Āboliņš neatklāja.

"Vērtējot likumpārkāpumu kopumu, NEPLP pārliecināta, ka "TV Rain" vadība neizprot un neapzinās pārkāpumu būtiskumu un nopietnību, tāpēc viņi nevar darboties Latvijas teritorijā," sacīja NEPLP vadītājs.

NEPLP lēmums raisījis plašu viedokļu apmaiņu tviterī.

Pēc krievijas tv kanālu aizliegšanas Latvijā, "Doždj" bija viens no kanāliem, kas ļāva lielai daļai krievvalodīgo vērot atšķirīgas ziņas no kremļa propagandas. Ieraudzīt karu nevis "speciālo operāciju". Tagad viņi skatīsies bijušā PBK "Latvijas ziņas" par neveiksmīgo Latviju.

Doždj sakarā man ir tikai viens jautājums. Cik lielas pūles NEPLP veltīja, lai īpašniekiem skaidrotu to, ko Latvija sagaida no kanāla, kādas ir atšķirības un konsekvences, ja normatīvie akti tiks pārkāpti? Un ko uz to atbildēja Doždj pārstāvji?