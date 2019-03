Gaismas pilī atceļ plānoto 'pesteļošanas' semināru

Marta otrajā pusē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkā paredzētais biedrības "Spēkavieta" pasākums "Dzimtas enerģijas līdzsvarošana 7 paaudzēs - zīmēšanas meditācija" tomēr Gaismas pils telpās nenotiks, portālam "Delfi" apliecināja LNB preses pārstāvis Augusts Zilberts.

Jau vēstīts, ka tajā tika solīts harmonizēt slēptos dzimtas enerģijas resursus un ar dažādām zīmēšanas metodēm tos pārraidīt vēlamos virzienos. Savukārt biedrība "SkeptiCafe", kas popularizē zinātni un kritisko domāšanu, aicināja šādu notikumu nepieļaut.

Lai gan sākotnēji LNB aizstāvēja pasākuma norisi tās telpās, pamatojot to ar īres pasākuma formātu, tagad tomēr tās pārstāvji savas domas mainījuši.

"Ņemot vērā šim vienam īres pasākumam veltīto pēkšņo, pieaugošo un šķietami mērķtiecīgo kritiku medijos un sociālajos tīklos, kopīgi miera labad vienojāmies, ka biedrība to rīkos citur. Biedrība tomēr ir ieinteresēta, lai šis pasākums notiktu un lai tā dalībnieki netiktu morāli aizskarti. Tiesa, savu iepriekš pausto nostāju un atvērtību bibliotēka saglabā, jo uzskatām, ka ne pasākuma saturs, ne formāts LNB darbības mērķus vai reputāciju negatīvi neietekmē," skaidroja Zilberts.

Jau vēstīts, ka biedrība aicināja atcelt šo pasākumu, pamatojot to kā neatbilstošu LNB mērķim būt par "Latvijas sabiedrības kultūras, zinātnes un izglītības centru". LNB šādu aicinājumu sākotnēji nepieņēma, šādu lēmumu skaidrojot ar notikumam atbilstošo īres formātu.

"Helingera metode, kas minēta pasākuma aprakstā, ir pierādījumos nebalstītu uzskatu kopums par to, ka vairumā personisko dzīves problēmu vainojamas traumas un konflikti, ko piedzīvojuši ģimenes iepriekšējo paaudžu pārstāvji. Pēc Helingera domām, saslimšanu ar vēzi izraisa vēlme sekot nāvē nesen mirušam ģimenes loceklim, par muguras sāpēm atbildīga necieņa pret vecākiem ("nevēlēšanās noliekt muguru to priekšā"), bet homoseksualitāte rodas no bērna neapzinātas identificēšanās ar mirušu vai no ģimenes izslēgtu pretējā dzimuma pārstāvi," savas bažas portālam "Delfi" pamatoja biedrības pārstāvji.

Savukārt Zilberts portālam "Delfi" skaidroja, ka gada laikā LNB notiek ap 500 visplašākās tematikas un formātu pasākumi – piemēram, par vēsturi, politiku, zinātni, grāmatniecību, IT, medicīnu, finansēm, sportu, dažādām reliģiskām skolām u.c., demonstrējot LNB Gaismas pils ēkas telpu sniegtās iespējas rīkot pasākumus, kas paredzēti visa vecuma un interešu auditorijām.

"Publiskās bibliotēkas šķautne, kas papildina zinātniskas bibliotēkas darbību, ir šobrīd visā pasaulē uzlecošs un aktuāls bibliotēku un atmiņas institūciju kopumā stratēģiskās darbības virziens, kas gluži pretēji – tās reputāciju tikai uzlabo. Respektīvi, reputāciju pozitīvi ietekmē atvērtība," skaidroja Zilberts, piebilzdams, ka tā ir viena no LNB stratēģijā noteiktajām vērtībām.