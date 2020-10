Gandrīz puse no aizvadītajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem reģistrēti Rīgā

Gandrīz puse jeb 52 no aizvadītajā diennaktī atklātajiem jaunajiem inficētajiem ir reģistrēti Rīgā, kopējam saslimušo skaitam galvaspilsētā sasniedzot 668 cilvēkus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tāpat Daugavpilī reģistrēti 16 jauni inficētie – patlaban šajā pašvaldībā zināms par 268 sasirgušajiem. Tikmēr deviņi jauni inficētie reģistrēti Krāslavas novadā un tur kopumā pašlaik ar Covid-19 ir saslimuši 75 iedzīvotāji.

Četri jauni inficētie ir reģistrēti gan Jēkabpilī, gan Ķekavas novadā. Jēkabpilī kopējais saslimušo skaits ir sasniedzis 29, bet Ķekavas novadā – 16 iedzīvotājus. Trīs inficētie reģistrēti Kuldīgas novadā, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 106 cilvēkus.

Jauni inficētie reģistrēti arī Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Olaines, Aizputes, Salaspils, Talsu, Babītes, Stopiņu, Lielvārdes, Carnikavas, Preiļu, Rojas, Engures, Līvānu, Dagdas un Ikšķiles novados.

Inficēšanās ar Covid-19 atkal ir reģistrēta arī Grobiņas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

No jaunajiem inficētajiem 25 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 19 – vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet 17 saslimušie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kā arī no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk inficēto.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī atklāti 114 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka no visiem 114 pagājušajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem, divi inficējušies ārzemēs – Lietuvā un Vācijā, tikmēr 47 jaunatklātie sasirgušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem. Pārējos gadījumos inficēšanās apstākļu precizēšana turpinās.

Inficēšanās ar Covid-19 līdz šim Latvijā bijusi apstiprināta 3056 personām. Kopš 12. oktobra no Covid-19 izveseļojušies vēl četri cilvēki, līdz ar to kopējais atlabušo skaits sasniedzis 1329. Tādējādi aktīvo saslimšanas ar Covid-19 gadījumu skaits patlaban ir 1686.

Pagājušajā diennaktī veikti 4667 Covid-19 testi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā veikti kopumā 378 190 izmeklējumi.

Aizvadītajā diennaktī pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testēto skaitu bija 2,4%. Vēl svētdien šis rādītājs bija 4,3%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.