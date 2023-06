Gapoņenko un Latvijas strīdā par viņa apcietināšanu ECT tiesvedību izbeidz

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ceturtdien, 15. jūnijā, izbeidza tiesvedību lietā "Gapoņenko pret Latviju", kas bija sākta pēc prokremliskā aktīvista Aleksandra Gapoņenko pieteikuma.

Ārlietu ministrijā (ĀM) portāls "Delfi" uzzināja, ka 2018. gada 4. aprīlī Valsts drošības dienests (VDD) pret Gapoņenko ierosināja kriminālprocesu uz aizdomu pamata par nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.

Apsūdzības pamatā bija dažādas publikācijas sociālajos tīklos par, piemēram, Latvijas dalību NATO, Latvijas un Krievijas attiecībām, Latvijas nepilsoņiem un ar valsts valodas politiku saistītiem jautājumiem. Šajās publikācijās iesniedzējs modelēja iespējamus scenārijus, kas sāktos Latvijā un novestu pie militāra konflikta starp NATO un Krieviju.

2018. gada 20. aprīlī Gapoņenko tika aizturēts un atzīts par aizdomās turēto, bet 21. aprīlī izmeklēšanas tiesnesis piemēroja viņam drošības līdzekli – apcietinājumu. Par šo lēmumu Gapoņenko iesniedza sūdzību Rīgas apgabaltiesā, kas 26. aprīlī to noraidīja.

Savukārt 2018. gada 19. jūnijā Gapoņenko papildus tika apsūdzēts arī par tādām darbībām, kuru nolūks bijis palīdzēt ārvalstij vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu vai valsts drošību.

Proti, izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija, ka iesniedzējs regulāri sazinājās un saņēma norādes un instrukcijas no bijušās Krievijas vēstniecības Latvijā amatpersonas, kuru Latvijas valsts drošības iestādes bija identificējušas kā Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta darbinieku, atgādina ĀM. Tā paša gada 21. jūnijā izmeklēšanas tiesnesis par diviem mēnešiem pagarināja Gapoņenko piemērotā apcietinājuma termiņu.

2018. gada 23. augustā ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu Gapoņenko tika atbrīvots no apcietinājuma, bet 2019. gada 16. janvārī kriminālprocess tika nosūtīts iztiesāšanai pirmās instances tiesā. Pašlaik kriminālprocesā turpinās tiesvedība apelācijas instancē.

Gapoņenko sūdzas ECT

Savā 2018. gada 22. jūnija iesniegumā ECT Gapoņenko, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1.(c) punktu un 3. punktu (tiesības uz brīvību un apcietinājuma pamatojums), sūdzējās, ka nacionālās tiesas, lemjot par apcietinājuma piemērošanu un pagarināšanu, nebija sniegušas pietiekamu pamatojumu apcietinājuma nepieciešamībai.

Atsaucoties uz Konvencijas 10. pantu (tiesības uz izteiksmes brīvību), viņš apgalvoja, ka apcietinājums tika piemērots kā sods par viņa politisko darbību, tādējādi nepamatoti ierobežojot viņa tiesības publiski paust savus uzskatus.

ECT visupirms izvērtēja valdības celto iebildumu, ka Gapoņenko ir ļaunprātīgi izmantojis tiesības iesniegt individuālo sūdzību, jo savā iesniegumā ir apzināti lietojis aizskarošus un aizvainojošus apzīmējumus un izteicienus, kas bija vērsti pret Latvijas valsti un valsts iestādēm.

Atsaucoties uz savu judikatūru, ECT atgādināja, ka dažādu kaitinošu, apvainojošu vai provocējošu izteikumu izmantošana sarakstē ar tiesu var tikt uzskatīta par ļaunprātīgu individuālās sūdzības iesniegšanas tiesību izmantošanu neatkarīgi no tā, vai izteikumi ir vērsti pret valsti – atbildētāju, tās iestādēm, pārstāvjiem tiesvedībā ECT, pašu ECT, tās tiesnešiem vai ECT reģistru un tā darbiniekiem.

Tomēr šajā lietā ECT neuzskatīja par nepieciešamu vērtēt valdības iebildumu pēc būtības, jo iesniedzēja sūdzība jebkurā gadījumā bija nepieņemama izskatīšanai citu iemeslu dēļ.

Apcietināts pamatoti, secina ECT

Pievēršoties Gapoņenko sūdzībai par viņam piemērotā apcietinājuma pamatotību, ECT atgādināja, ka konvencijas 5.panta 1.(c) punkts un 3.punkts ir vērtējami kopsakarā, kā arī uzsvēra tās judikatūrā nostiprinātos pamatprincipus attiecībā uz "pamatotu aizdomu" esamību apcietinājuma sākotnējai piemērošanai un vēlākai pagarināšanai.

ECT atzīmēja, ka gan izmeklēšanas tiesnesis, gan Rīgas apgabaltiesa savos lēmumos bija norādījuši uz pamatotām aizdomām, ka Gapoņenko varētu būt izdarījis viņam inkriminētos noziedzīgos nodarījumus.

ECT pievērsa īpašu uzmanību, ka Gapoņenko pats neapstrīdēja to, ka viņš bija publikāciju, par kurām pret viņu tika ierosināts kriminālprocess, autors, bet tā vietā domstarpību iemesls ir publikāciju juridiskais vērtējums.

ECT atzina, ka Rīgas apgabaltiesas secinājumi par "pamatotu aizdomu" esamību balstījās uz krimināllietas materiāliem, tajā skaitā kratīšanas protokoliem, un paša Gapoņenko paskaidrojumiem. Tādēļ, ņemot vērā, ka izskatāmajā lietā nebija saskatāmas patvaļas pazīmes, ECT piekrita, ka pastāvēja "pamatotas aizdomas", ka sūdzības autors varētu būt izdarījis viņam inkriminētos noziedzīgos nodarījumus.

Tālāk ECT uzsvēra, ka papildus aizdomām, ka persona varētu būt izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, jau sākotnēji piemērojot apcietinājumu kompetentajām tiesām ir jānorāda papildu iemesli apcietinājuma nepieciešamībai.

Viens no šādiem iemesliem ir risks, ka persona, atrodoties brīvībā, varētu izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus, uz ko savā lēmumā bija atsaukusies arī Rīgas apgabaltiesa. Tomēr konvencija nepieļauj izmantot šādu iemeslu vispārējās prevencijas nolūkos, piemēram, pret personām ar noslieci uz recidīvu, jo personas brīvība var tikt ierobežota tikai gadījumos, kad iestāžu rīcībā ir informācija par kāda konkrēta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas riskiem.

Ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus, kriminālprocesa materiālus un noziedzīgos nodarījumus, par kuru izdarīšanu Gapoņenko tika turēts aizdomās – nacionālā un etniskā naida vai nesaticības izraisīšana un darbības nolūkā palīdzēt ārvalstij vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu vai valsts drošību – ECT piekrita Rīgas apgabaltiesas lēmuma motivācijai, nesaskatot tajā patvaļas pazīmes.

Līdz ar to ECT secināja, ka nav pārkāpts konvencijas 5.panta 1.(c) punkts.

Gapoņenko tiesības ievērotas

Vērtējot Gapoņenko sūdzību par konvencijas 5.panta 3.punktā ievērošanu, ECT atzīmēja, ka 2018. gada 20. aprīlī iesniedzēju aizturēja un viņam piemēroja apcietinājumu, bet 2018. gada 23. augustā viņu ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu atbrīvoja no apcietinājuma. Līdz ar to Gapoņenko apcietinājums ilga četrus mēnešus un trīs dienas, un to, vai viņa konvencijas 5.panta 3.punktā garantētās tiesības tika ievērotas, ECT vērtēja attiecībā uz šo laika posmu.

Tā kā ECT rīcībā nebija 2018. gada 21. jūnija izmeklēšanas tiesneša lēmuma, ar kuru Gapoņenko piemērotā apcietinājuma termiņš tika pagarināts, ECT nevarēja secināt, vai šajā lēmumā bija atsauce uz 2018. gada 19. jūnijā celto apsūdzību par tādu darbību veikšanu, kuru nolūks ir bijis palīdzēt ārvalstij vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu vai valsts drošību saistībā ar Gapoņenko kontaktiem ar bijušo Krievijas vēstniecības amatpersonu, un vai šo apsūdzību izmantota kā papildu pamatu apcietinājuma turpmākajai piemērošanai.

Tomēr tā paša gada 23. augustā, veicot kontroli pār Gapoņenko piemēroto apcietinājumu, izmeklēšanas tiesnesis secināja, ka iespēja, ka aktīvists, atrodoties brīvībā, varētu izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu, vairs nebija pietiekams pamats, lai turpinātu piemērot apcietinājumu.

Tāpēc izmeklēšanas tiesnesis pieņēma lēmumu viņu no apcietinājuma atbrīvot.

Ņemot vērā Gapoņenko inkriminēto noziedzīgo nodarījumu raksturu un relatīvi īso apcietinājuma termiņu, kā arī to, ka Gapoņenko nekad nebija apgalvojis, ka valsts iestādes kriminālprocesa laikā nebūtu ievērojušas pietiekamu rūpību, ECT secināja, ka šī sūdzības daļa ir acīmredzami nepamatota, un to noraidīja.

Apcietinājums – sods par politisko darbību?

Attiecībā uz Gapoņenko apgalvojumu, ka viņam piemēroja apcietinājumu kā sodu par viņa politisko darbību, ECT vispirms piekrita, ka kriminālprocesi mēdz tikt ierosināti nolūkā negatīvi iespaidot personu tiesības uz izteiksmes brīvību.

Turklāt ECT lietās pret citām valstīm iepriekš ir konstatējusi konvencijas 10.panta pārkāpumus saistībā ar nepamatotu apcietinājuma piemērošanu kriminālprocesa ietvaros.

Pievēršoties izskatāmajai lietai, ECT secināja, ka apcietinājuma piemērošana Gapoņenko ierobežoja viņa tiesības uz izteiksmes brīvību. Tomēr ECT konstatēja, ka apcietinājums viņam bija piemērots, pamatojoties uz pamatotām aizdomām un risku, ka aktīvists, atrodoties brīvībā, varētu izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus.

Turklāt nacionālās tiesas, piemērojot Gapoņenko apcietinājumu, nebija rīkojušās patvaļīgi. Tādējādi sūdzības autora tiesību uz izteiksmes brīvību ierobežojums bija noteikts ar likumu un vērsts uz leģitīmā mērķa – noziedzīga nodarījuma novēršana – sasniegšanu, secināja ECT.

Vērtējot ierobežojuma samērīgumu, uzsvēra, ka viena no demokrātijas galvenajām raksturiezīmēm ir iespēja risināt dažādus jautājumus ar publisku debašu palīdzību, tādēļ tādas demokrātiskas vērtības kā viedokļu dažādība, iecietība un atvērtība jauniem uzskatiem ir jāaizsargā.

Tāpēc valdības kritiku un tādas informācijas publicēšanu, kuru valsts iestādes varētu uzskatīt par nacionālās drošības un interešu apdraudējumu, nevajadzētu ikvienā situācijā uzskatīt par sevišķi smagiem noziegumiem, kas vērsti pret konstitucionālo iekārtu vai valdību, atbalsta terorismu vai izplata teroristisku propagandu.

Turklāt arī gadījumos, kad tiek celtas tik nopietnas apsūdzības, apcietinājums būtu piemērojams tikai galējās nepieciešamības gadījumā, kad neviens cits drošības līdzeklis nevarētu sasniegt mērķi.

ECT uzsvēra, ka apcietinājuma piemērošanai par publiski paustu kritiku vienmēr ir virkne negatīvu seku – gan apcietinātajām personām, gan sabiedrībai kopumā –, iebaidot sabiedrību un apklusinot opozīciju pat tad, ja apcietinātā persona vēlāk tiek attaisnota.

ECT: Gapoņenko lieta atšķiras

Taču Gapoņenko lietā ECT secināja, ka tā būtiski atšķiras no citām tās judikatūrā izskatītajām lietām.

ECT izcēla Gapoņenko publikāciju īpaši jūtīgo sociāli politisko kontekstu. Proti, vairākās secīgās publikācijās sociālajos tīklos viņš apgalvoja, ka nākotnē ir neizbēgams vardarbīgs konflikts starp Latvijas valsti un tās krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kas izvērtīsies starptautiskā bruņotā konfliktā starp NATO valstīm (ieskaitot Latviju) un Krieviju ar kodolieroču pielietošanu.

ECT uzsvēra, ka tā nevar ignorēt faktu, ka Latvija ir Krievijas, kura Gapoņenko publikāciju laikā jau bija iebrukusi Gruzijas teritorijā un militāri un politiski kontrolēja daļu no Ukrainas teritorijas, kaimiņvalsts.

Tiesa atzīmēja, ka Rīgas apgabaltiesa savā lēmumā tieši norādīja uz nepieciešamību novērst turpmāku publikāciju, kas ir vērstas pret vitāliem valsts konstitucionālās iekārtas elementiem un pieejamas tiešsaistē lielai auditorijai, atkārtošanos.

Tāpat ECT īpašu vērību pievērsa tam, ka Gapoņenko apstrīdētais ierobežojums laika ziņā bija salīdzinoši īss – četri mēneši un trīs dienas, to periodiski pārskatīja, un viņu atbrīvoja nekavējoties pēc tam, kad izmeklēšanas tiesnesis secināja, ka turpmākā apcietinājuma piemērošana vairs nav nepieciešama.

Līdz ar to ECT secināja, ka Gapoņenko tiesību uz vārda brīvību ierobežojums bija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, un noraidīja šo iesniedzēja sūdzības daļu kā acīmredzami nepamatotu.

Tiesa nevērtēja Gapoņenko apgalvojumus par apsūdzības pamatotību, secinot, ka tiesvedība kriminālprocesā turpinās un viņš nav atzīts par vainīgu un notiesāts.

Apcietinājumā liegts publicēties socmedijos

Attiecībā uz Gapoņenko sūdzību, ka, atrodoties apcietinājumā, viņam nebija iespējams piekļūt un publicēt ierakstus sociālo mediju platformās, ECT atzīmēja, ka apcietinājuma režīms ir neizbēgami saistīts ar dažādiem personas pamattiesību ierobežojumiem.

Turklāt konvencijas 10. pants neparedz vispārēju pienākumu nodrošināt apcietinātajām personām pieeju internetam vai konkrētām tiešsaistes vietnēm.

Lai gan atsevišķos gadījumos interneta pieejas ierobežojumi var radīt iejaukšanos apcietinātā tiesībās saņemt informāciju, šajā gadījumā iesniedzējs nebija norādījis, ka viņš būtu lūdzis pieeju internetam vai konkrētām tiešsaistes vietnēm un būtu saņēmis brīvības atņemšanas vietas administrācijas atteikumu.

ECT atgādināja, ka tā var izskatīt sūdzības tikai pēc tam, kad persona ir izsmēlusi tām pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus. Tā kā no ECT rīcībā esošajiem lietas materiāliem neizrietēja, ka Gapoņenko par šo jautājumu būtu vērsies ar sūdzībām valsts iestādēs, ECT šo viņa sūdzības daļu noraidīja, norādot, ka aktīvists nebija izsmēlis viņam pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus.

Tiesas Komitejas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.