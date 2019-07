'Ghetto Games' noņem seksistiskos plakātus; izlīgst ar 'Centru Marta'

Jauniešu vidū populārā kustība "Ghetto Games" tomēr noņēmusi Rīgā izvietotos plakātus, uz kuriem minēti šādi teksti: "Īsta sieviete nelaidīs izsalkušu vai nogribējušos vīrieti uz "Ghetto Games", "Stiprākais uzvarēs" un citi, kas attēloti ar vizuāliem, tostarp vardarbību atainojošiem zīmējumiem.

Par to, ka plakāti pazuduši, trešdienas vakarā un ceturtdienas rītā portālu "Delfi" informēja aculiecinieki.

Tāpat arī "Ghetto Games" ceturtdien izplatījis publisku paziņojumu, kurā informē, ka "Ghetto Games" pārstāvji tikās ar "Centru Marta", lai pārrunātu radušos situāciju. Jau ziņots, ka iepriekš "Ghetto Games" līderis Raimonds Elbakjans centra pārstāvēs, kad tās bija izteikušas kritiku par seksistiskajiem plakātiem, aicināja doties "di**t".

"Sports ir kā vienota valoda jauniešiem no dažādām nācijām, vecumiem un dzimumiem – līdz ar to arī esam centušies radīt līdzvērtīgas iespējas visiem šeit būt un piedalīties," paziņojumā savu jauno nostāju klāsta Elbakjans.

"Mēs, līdzīgi kā "Centrs Marta", iestājamies par savstarpējo cieņu, draudzību un veselīgumu – gan savstarpējās attiecībās, gan par fizisko veselību," viņš turpina.

"Banerus jau esam noņemuši pēc "Centra Marta" lūguma," min Elbakjans.

"Ghetto Games" paziņojumā pievienots arī Ilutas Lāces, biedrības "Centrs Marta" valdes locekles komentārs: "Gan "Centrs Marta", gan "Ghetto Games" strādā ar jauniešiem, cenšoties veidot veselīgu vidi jauniešu izaugsmei. Lai mazinātu vardarbību un dzimumu nevienlīdzību sabiedrībā, ar jauniešiem jārunā par savstarpējo cieņu, atbildību un nevardarbīgu komunikāciju. Tiekoties ar "Ghetto Games", konstruktīvā sarunā pārrunājām darbu dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī atradām kopīgus saskares punktus. Novērtējam "Ghetto Games" veikto darbu jauniešu vidū un priecājamies, ka "Centra Marta" un sabiedrības viedoklis ir sadzirdēts un minētie plakāti ir noņemti. Ceram, ka turpmāk ar "Ghetto Games" kopīgā komunikācijā varēsim veicināt sarunu par veselīgām attiecībām un dzimumu lomām jauniešu vidū".

Rīgas pilsētas būvvaldē portālam "Delfi" trešdien, 3. jūlijā, norādīja, ka zīmējumi un saukļi nav definējami kā reklāma, līdz ar ko šādu zīmējumu izvietošana sporta pasākumu laikā atsevišķi ar pašvaldību nav jāsaskaņo.

Iepriekš kustības līderis Raimonds Elbakjans trešdien sarunas laikā ar TV3 rupjā veidā uz konkrētu vietu licis doties sieviešu tiesību aisardzības centram "Marta". Jau ziņots, ka šī organizācija iepriekš asi nosodīja "Ghetto Games" pasākumu norises vietā izvietotos materiālus.

Tāpat arī "Centrs Marta" atgādina, ka "Ghetto Games" bija vieni no partneriem Labklājības ministrijas (LM) organizētajā kampaņā pret vardarbību "Vardarbībai patīk klusums". Centra jauniešu programmas vadītāja Marta Kanasta sarunā ar "Delfi" uzsver, ka jaunieši ir viegli ietekmējami un mēdz atdarināt to, ko viņi redz. Ir būtiski tas, ka plakāti ir izvietoti vidē, kur uzturas jaunieši un kur tiek veidots viņu priekšstats par to, kas ir pieņemami, bet kas nav.

Savukārt LM izteikusi nosodījumu organizācijai par vardarbības un dzimumu stereotipu veicināšanu, bet Tiesībsarga birojā portālam "Delfi" arī norāda, ka "Ghetto Games", šādus plakātus izvietojot, pārkāpj likumus