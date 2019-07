'Ghetto games' seksistiskie plakāti: 'lai viņas no tā centra iet dir**!', norāda Elbakjans

Pēc "Centrs Marta" aicinājuma organizāciju "Ghetto Games" Grīziņkalnā novākt seksistiskos un uz vardarbību aicinošos plakātus tās līderis Raimonds Elbakjans šo sieviešu tiesību aizstāvības un palīdzības centru sarunā ar TV3 žurnālisti Montu Jakovelu aicinājis iet ‘dir**’.

“Lai viņas no tā sava centra iet dir**! Tā arī savā sižetā pasakiet!” tik kodolīgi Ghetto games līderis R. Elbakjans nupat atbildēja, atsakot interviju TV3 ziņām par problemātiskajiem plakātiem. @TV3zinas — Monta Jakovela (@MontaJakovela) July 3, 2019

Rīgas pilsētas būvvaldē portālam "Delfi" trešdien, 3. jūlijā, norādīja, ka zīmējumi un saukļi nav definējami kā reklāma, līdz ar ko šādu zīmējumu izvietošana sporta pasākumu laikā atsevišķi ar pašvaldību nav jāsaskaņo.

Jau vēstīts, ka jauniešu vidu populārā kustība "Ghetto Games" Rīgā izvietojis plakātus, uz kuriem izvietoti šādi teksti: "Īsta sieviete nelaidīs izsalkušu vai nogribējušos vīrieti uz "Ghetto Games", "Stiprākais uzvarēs" un citi, kas attēloti ar vizuāliem, tostarp vardarbību atainojošiem zīmējumiem.

Biedrība "Centrs Marta" sociālajā tīklā "Facebook" aicināja organizāciju plakātus novākt, norādot: "Minētie plakāti ir klajš dzimumu līdztiesības pamatprincipu pārkāpums un uzskatāmi par sieviešu un meiteņu cieņu aizskarošiem. Tajos paustie saukļi, vardarbīgās ainas un seksistiskie puskailu meiteņu zīmējumi ir absolūti nepiemēroti jauniešu auditorijai, kuru priekšstati un uzvedība šajā vecumā ir īpaši viegli ietekmējami."

Tāpat arī "Centrs Marta" atgādina, ka "Ghetto Games" bija vieni no partneriem Labklājības ministrijas organizētajā kampaņā pret vardarbību "Vardarbībai patīk klusums". Centra jauniešu programmas vadītāja Marta Kanasta sarunā ar "Delfi" uzsver, ka jaunieši ir viegli ietekmējami un mēdz atdarināt to, ko viņi redz. Ir būtiski tas, ka plakāti ir izvietoti vidē, kur uzturas jaunieši un kur tiek veidots viņu priekšstats par to, kas ir pieņemami, bet kas nav.

Vēstīts, ka LM izteikusi nosodījumu organizācijai par vardarbības un dzimumu stereotipu veicināšanu, bet Tiesībsarga birojā portālam "Delfi" arī norāda, ka "Ghetto Games" pārkāpj likumus