Ģimenes ārstiem būs 'brīvākas rokas' nosūtīt pacientus Covid-19 testēšanai

Turpmāk ģimenes ārstiem būs tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 testu nosūtīt pacientus, ja pēc sarunas ar tiem ārsts konstatē, ka persona jūtas slikti vai ir vērojamas kādas veselības stāvokļa izmaiņas, ceturtdien, 21. aprīlī, preses konferencē pēc valdības sēdes žurnālistus informēja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

"Šodien pieņemts lēmums, par kuru ir informēti arī ģimenes ārsti, ka mēs atkal paplašinām testējamo grupas, kurām valsts apmaksā Covid-19 testu," savu paziņojuma iesāka ministre.

Viņa norādīja, ka līdz šim ģimenes ārstam bija tiesības uz analīzēm nosūtīt pacientus, kuriem bija vērojami akūti respiratoras saslimšanas simptomi vai plaušu karsonis. Taču turpmāk, ja ģimenes ārsts sarunā ar pacientu konstatē, ka persona jūtas slikti vai ir vērojamas kādas veselības stāvokļa izmaiņas, tad neapzinot, vai persona ir bijusi vai nav bijusi kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, ģimenes ārstam ir tiesības nozīmēt valsts apmaksātu Covid-19 testu.

"Tāpat īpašu vērību ģimenes ārstiem lūdzam vērst hronisko slimību pacientiem arī bez redzamām slimību saasināšanās pazīmēm. Aicinām ģimenes ārstus savus hronisko slimību pacientus – īpaši diabēta, onkoloģijas, sirds un asinsvadu slimniekus – nosūtīt valsts apmaksātiem testiem," pauda Viņķele, piebilstot, ka tieši šīs iedzīvotāju grupas ir pakļautas smagākai Covid-19 slimības gaitai.

Gadījumos, ja ģimenes ārsts atsaka Covid-19 testa nozīmēšanu, ministre pacientus aicina sazināties ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Covid-19 analīzes neietekmē ģimenes ārstiem piešķirtās testēšanas kvotas, jo to izmaksas pilnībā sedz no valsts līdzekļiem.

Viņķele arī aicināja Covid-19 analīzes veikt brīvdienās, jo tas ļaus vienmērīgāk sadalīt testēšanas plūsmu, jo brīvdienās ir vērojami aktivitātes kritumi.

Tāpat viņa informēja par 133 personām, kas ir atveseļojušās no Covid-19. "Vēlos uzsvērt, ka mēs veicam striktāku novērtējumu atšķirībā no virknes citu pasaules valstu. Mēs veicam testēšanu, lai noskaidrotu, vai cilvēks ir atbrīvojies ne tikai no simptomiem, bet arī vīrusa klātbūtnes organismā. Ja ir divi negatīvi testi, tad ģimenes ārsts konstatē, ka pacients ir izveseļojies un par to ziņo Slimību, profilakses un kontroles centram (SPKC). Šādā gadījumā pacients tiek noņemts no Covid-19 pacientu reģistra un viņam vairs netiek piemērotas karantīnas pārbaudes," skaidroja politiķe.

Vienlaikus viņa informēja, ka ar augstu varbūtību plaši masu pasākumi, kas ir mērāmi vairākos tūkstošos cilvēku, vasarā nebūs iespējami, jo pēc sarunas ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālo direktoru secināts, ka ir pārāk daudz nezināmā saistībā gan ar slimības gaitu, gan jaunā koronavīrusa dabu.

"Saprotu, ka tas kādam var radīt sarūgtinājumu, jo cilvēki ir nonīkuši mājās, un paldies tomēr par disciplinētību un spēju šo nosacījumu izturēt, bet Jāņus acīmredzot mēs svinēsim plašākā lokā nekā tagad, bet tomēr Jāņi Krastmalā šogad būs jāizlaiž," sacīja Viņķele.

Jau vēstīts, ka ar ģimenes ārsts nosūtījumu analīzes veiks visiem pacientiem, kuriem ir pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un atbilst vismaz vienam sekojošiem kritērijiem.

Pacientam jābūt vecākam par 65 gadiem, ar hronisku saslimšanu, jādzīvo kopā ar kādu, kurš atgriezies no ārzemēm vai arī jābūt epidemiologa noteiktam kontaktam ar Covid-19 pacientu, ar kuru nedzīvo kopā.

Tāpat kritērijos iekļauti pacienti ar imūndeficītu, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, un tie, kuru darba pienākumi ir saistīti ar augstu saslimšanas risku ar Covid-19, piemēram, strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Šiem cilvēkiem, parādoties augšējo elpošanas ceļu simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc tam pacientu nosūtīs uz analīzēm. Attiecīgi ģimenes ārsts izveidos nosūtījumu e-veselības portālā vai nosūtījumu Centrālās laboratorijas mājaslapā, vai pieteiks pacientu pa telefonu, skaidroja ministrijā.

Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu saņemšanas 12 darba stundu laikā laboratorija piezvanīs pacientam un vienosies par laiku un vietu, kur analīzes nodot. Ja ģimenes ārsts izvērtēs, ka pacients pats nevar doties uz analīžu nodošanas punktu, analīzes veiks pie pacienta mājas.