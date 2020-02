Ģirģens aicina Kariņu meklēt citus risinājumus e-veselības projekta virzībai

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Ģirģens (KPV LV) un vēl citi komisijas deputāti nosūtījuši vēstuli ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) ar aicinājumu objektīvi un kritiski izvērtēt e-veselības projekta ieviešanas gaitu un nevirzīt to līdzšinējā formā, portālu "Delfi" informēja Ģirģens.

Ģirģens norāda, ka komisija vairākkārt saņēmusi dažādu institūciju negatīvus atzinumus projektam, tāpēc tā tālāka virzīšana esošā formā un jaunu miljonu eiro ieguldīšana ir vērtējama kā valsts līdzekļu izšķērdēšana.

Arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas šīs nedēļas paziņojums par sistēmas boikotēšanu pastāvīgo problēmu dēļ apliecina nepieciešamību steidzami un radikāli citādāk risināt e-veselības "sāgu", uzskata Ģirģens.

Komisijas vadītāja ieskatā projekta tālāka virzība ir jānodod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kas ir atbildīga valstī par elektronisko pārvaldi un informācijas tehnoloģiju pārvaldību valsts institūcijās.

"Mēs kā komisija paužam pamatotas bažas, vai jaunu miljonu ieguldīšana esošā e-veselībā nebūs kārtējā valsts līdzekļu izšķiešana. Uzskatu, ka šobrīd piešķirtie valsts līdzekļi slikti funkcionējošā sistēmā ir sasnieguši kritisko robežu un tālāka valsts līdzekļu piešķiršana nav atbalstāma. Tā vietā aicinu ministru prezidentu meklēt citus risinājumus veiksmīgai e-veselības projekta īstenošanai, apsverot iespēju nodot šī projekta vadību VARAM kā atbildīgajiem valstī par elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas tehnoloģiju pārvaldību. Savukārt veselības nozares speciālistiem šajā projektā ir jāpilda to funkcija – jābūt tikai un vienīgi ekspertiem, kas palīdz izstrādāt specifiskas nozares prasības sistēmai," akcentē Ģirģens.

Komisijas vadītājs norāda, ka turpmāk valstī visas ieviešamās elektroniskās informācijas sistēmas no valsts resursu ekonomijas viedokļa būtu jānodod vienai atbildīgajai institūcijai, piemēram, VARAM, centralizēti stiprinot IT kapacitāti un ieviešot vienoti augstus standartus, lielu IT projektu īstenošanai publiskajā pārvaldē.

Ģirģens apgalvo, ka Veselības ministrija (VM) vairāk nekā desmit gadus nav spējusi nodrošināt kvalitatīvu projekta virzību, kas šobrīd draud ne tikai ar ES finansējuma zaudēšanu šim projektam, bet apgrūtina visas veselības nozares normālu funkcionēšanu kopumā.

Komisija šī gada 28. janvāra sēdē uzklausīja jaunāko progresu projekta uzlabošanā. "Uzklausot kompetentu iestāžu vērtējumu, tika secināts, ka ES fondu finansējuma zaudējuma riski nav novērsti, kā arī ministrijai nav skaidra plāna un redzējuma projekta būtiskai uzlabošanai un jēgpilnai trūkumu novēršanai," norāda Ģirģens.

Jau vēstīts, ka Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti jau iepriekš pauda bažas par e-veselības projektu, norādot uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) statistikas datiem kas liecina, ka pērn decembrī sistēmas darbībā tika konstatēti 233 dīkstāves gadījumi. NVD pārstāve Līga Voitkeviča skaidroja, ka sistēmas dīkstāves gadījumi radušies, jo notika sistēmas uzlabojumi.

Savukārt Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente toreiz pauda bažas par decembra dīkstāvēm e-veselības sistēmā, tādējādi akcentējot sekas, kādas uz pacientiem un ārstniecības personālu atstāj šādi sistēmas traucējumi, piebilstot, ka tādā gadījumā tradicionālā recepšu izrakstīšanas metode ir daudz drošāka.

Atspēkojot minēto kritiku, NVD direktors Edgars Labsvīrs teica, ka lielākās problēmas ir finansējuma aizplūšana un dienesta nespēja noturēt darbiniekus. Viņš skaidroja, ka otrais faktors ir cieši saistīts ar nepietiekamo atalgojumu, kas tiek piedāvāts konkrētām pozīcijām.