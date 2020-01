Ģirģens par specdienesta ēkas būvniecību: problēmas radījis informācijas vakuums (plkst.15.50)

Lēmumu par Valsts drošības dienesta (VDD) ēkas atrašanās vietu 2017. gadā pieņēma valdība un tajā jau ieguldīti ievērojami mūsu kā nodokļu maksātāju naudas līdzekļi, portālam "Delfi" situāciju komentēja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).

"Manuprāt, problēma veidojās informācijas vakuuma dēļ, jo VDD ēkas būvniecība satur klasificēto informāciju, kas nepieļauj plašu sabiedrisko apspriešanu, kuras ietvaros noteikti jau ātrāk tiktu kliedētas iedzīvotāju bažas par ēku un teritorijas labiekārtošanas jautājumiem," sacīja ministrs.

Viņš norādīja – ir redzams, ka notikusi sadursme starp vides un nacionālās drošības jautājumiem. "Man ir ļoti svarīgas sabiedrības intereses un vēlme pēc savas apkārtējās vides labiekārtošanas, un augstu vērtēju izrādīto pilsonisko iniciatīvu caur parakstu vākšanu. Taču sabiedrības interesēs ir arī mūsu Latvijas suverenitāte un drošība," paskaidroja nozares ministrs.

Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Beata Jonīte portālam "Delfi" paskaidroja, ka, ministra ieskatā, jautājums par VDD jaunās ēkas atrašanās vietu būtu jāizrunā Nacionālās drošības padomē, kā arī atkārtoti Ministru kabinetā, piedaloties visiem sadarbības partneriem, bet gala lēmums būtu jāpieņem valdībai.

"Tai pat laikā aicinu sabiedrību un iedzīvotājus kritiski vērtēt atsevišķu personu labi organizēto anti-kampaņu pret VDD, jo tas ne tikai saknē diskreditē sabiedrības iniciatīvu, bet kārtējo reizi rada kaitējumu valsts reputācijai un drošībai. Nav pieļaujams, ka augsta ranga politiķi vai ar viņiem saistītās personas publiski nepamatoti noniecina valsts drošības iestādi. Šāda retorika nepaliek nepamanīta starptautiskajā arēnā," uzsvēra ministrs.

Ģirģens nešaubās, ka turpmākie lēmumi saistībā ar būvniecības procesu valdībā tiks pieņemti rūpīgi un izsvērti, sabalansējot sabiedrības intereses. Tāpat viņš uzskata, ka nākotnē noteikti jāuzlabo stratēģiskā komunikācija ar sabiedrību gadījumos, kad tiek būvēti objekti ar slepenības statusu.

"Radušos situāciju varam uztvert ka mācību stundu, tam, kā nākotnē rīkoties šādos gadījumos," piebilda iekšlietu ministrs.

Tāpat ministrs informē, ka, atgriežoties no ES Padomes sēdes, nākamnedēļ, otrdien, tiksies ar apkaimju biedrību pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu viedokli saistībā ar VDD ēku. "Augstu vērtēju izrādīto pilsonisko iniciatīvu, un lēmumi par tālāko rīcību jāpieņem izsvērti pēc visu pušu uzklausīšanas," piebildis Ģirģens.

Jau ziņots, ka atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam Rīgā, Brīvības gatvē 207, bijušā velotreka "Marss" vietā, plānota Valsts drošības dienesta ēkas būvniecība, kas tiks sākta jau šogad. Savukārt Saeimā iesniegta ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju parakstīta sabiedriskā iniciatīva. Tajā aicināts uz konkrētā zemesgabala izveidot parku.

Vienlaikus VDD iepriekš publiski norādījis, ka kopš valdības lēmuma 2017. gadā veikta zemesgabala inženierģeoloģiskā izpēte, izstrādāts būvprojekts, uzsākta sadarbība ar būvuzraugiem un veikti citi priekšdarbi, ieguldot vairākus miljonus eiro. Turklāt VDD rīcībā nav informācijas par citu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīcībā esošu zemesgabalu, kas atbilstu specdienesta vajadzībām. Līdz ar to VDD neizskata iespēju celt ēku citā vietā.

VDD priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus ceturtdien tikās ar Teikas apkaimes biedrības un Rīgas apkaimju alianses vadītājiem, un, lai arī dienests atzina, ka izprot un ciena sabiedrības vēlmi pilnveidot pilsētvidi, rast visiem labvēlīgu risinājumu šajā komplicētajā situācijā ir sarežģīti.

Pēc publiski izskanējušās informācijas par VDD jaunās ēkas būvniecību Brīvības gatvē 207, šo lēmumu kritizējis tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) un viņa pārstāvētā "Jaunā konservatīvā partija". Bordāns uzsvēris, ka jautājums par VDD ēkas būvniecību ticis apspriests jau pērn pavasarī, taču tad Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums esot ticis ignorēts. Tādēļ viņš pauda apņēmību atkal šo alternatīvu piedāvāt, uzsverot, ka tā esot laba gan no organizatoriskā un finansiālā aspekta, gan būtu laba atbilde sabiedrībā izskanējušajam sašutumam par koku izciršanu un tās interesēm atjaunot zaļo zonu.

Arī JKP Saeimas frakcija nolēmusi atbalstīt Saeimā iesniegto 15 500 iedzīvotāju iniciatīvu par jauna parka būvniecībai šajā Rīgas vietā. JKP deputāts Gatis Eglītis solījis darīt "visu iespējamo", lai Teikā, Brīvības ielā 207, tiktu izveidots parks, jo "sabiedrības viedokli nedrīkst ignorēt".

Intervijā Latvijas Radio Bordāns arī sacījis, ka iedzīvotājiem būtu jāizlemj par to, kas atradīsies šajā teritorijā, bet viņš to "redzētu labāk kā parku. Tāpat viņš piebildis, ka, viņaprāt, esot arī jautājums par to, vai šī ēka vispār ir vajadzīga.