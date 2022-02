Ģirģens uzsver, ka 'Republika' tika izveidota, pateicoties viņa atbalstītājiem

Partijas "Republika" līdzpriekšsēdētājs, bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens uzsver, ka politiskais spēks tika izveidots, lielākoties pateicoties viņa un brāļa Kaspara Ģirģena atbalstītājiem, kā arī norāda uz gaidāmajām pozitīvajām pārmaiņām līdz ar "Republikas" otra līdzpriekšsēdētāja Vjačeslava Dombrovska aiziešanu no partijas.

Ģirģens sarunā ar aģentūru LETA vērsa uzmanību, ka partijas dibināšanas laikā neesot bijis vairāk par 40 Dombrovska atbalstītājiem, tāpēc bez bijušā iekšlietu ministra, valdes locekļa Jevgēnija Koršenkova un vēl kāda cita biedra pulcētajiem atbalstītājiem nebūtu iespējams izveidot "Republiku", kurā sākotnēji bija 265 biedri.

Līdzīgi aģentūrai LETA norādīja "Republikas" valdes loceklis, Saeimas deputāts Ēriks Pucens, kurš uzsvēra, ka Dombrovska sacītais par aptuveni 200 domubiedriem partijā esot "klaji meli", jo Dombrovska atbalstītāju skaits neesot vairāk par 30 biedriem, no kuriem deviņi šodien iesnieguši dokumentus par izstāšanos no partijas.

Ģirģens no savas puses pastāstīja, ka Dombrovskis savulaik pie viņa esot bijis vērsies, lai palīdzētu nodibināt "Republiku". Ģirģens esot nolēmis palīdzēt, un lielākā daļa biedru nākuši no viņa puses, vēl liela daļa no Koršenkova un daļa arī no vēl cita partijas biedra atbalstītājiem. Partijas dibināšanas laikā Dombrovska atbalstītāju loks bijis vismazākais no šīm grupām, atzīmēja politiķis.

Sākotnēji partijas reģistrā bijuši 265 biedri un, "mēneša laikā ar komandu apbraukājot visu Latviju", kopā vēl 300 cilvēki nolēma uzrakstīt iesniegumu par iestāšanos partijā, atzīmēja politiķis. Kā apgalvo Ģirģens, Dombrovskis kopā ar kādu savu atbalstītāju esot nolēmis šo organizāciju "pārņemt" un "izdomājuši plānu", kā nereģistrēt šos ap 300 cilvēkus kā biedrus. Tāpat Ģirģens nav ielaists partijas juridiskajā adresē, kur viņš tagad ir varējis iekļūt tikai ar apsaimniekotāja palīdzību, un konstatējis, kas tur neatrodas ne partijas biedru reģistrs, ne iesniegumi no aptuveni 300 potenciālajiem biedriem.

Bijušais iekšlietu ministrs secinājis, ka Dombrovskis kopā ar kādu atbalstītāju esot "piesavinājies" šos 300 iesniegumus, par ko ir plānots vērsties Valsts policijā.

Ģirģens tāpat pauž, ka "telefona stāsts" ticis izmantots kā iegansts, "lai tiktu vaļā no manis", jo Dombrovskis esot iedomājies, ka pārņems organizāciju. Politiķis uzsvēra, ka attiecībā uz telefonu "absolūti neko" nav piesavinājies un nekādu noziedzīgu nodarījumu nav veicis. Gan attiecībā uz citu cilvēku, kurš šajā lietā apsūdzēts, gan attiecībā uz politiķi notiekot atriebība cilvēkiem, kuri neesot pieļāvuši neatbilstošus daudzmiljonu iepirkumus, uzsvēra bijušais iekšlietu ministrs.

Ģirģens arī pārmet Dombrovskim atbilstoša partijas piedāvājuma nesagatavošanu, tāpēc bijušais iekšlietu ministrs to sagatavojis un tas cita starpā paredz arī vēlēšanu sistēmas maiņu, kurā 50% Saeimas deputāti tiktu ievēlēti ārpus partiju listēm jeb vienmandātu apgabalos.

Politiķis arī norādīja, ka Dombrovskis un deputāte Evija Papule esot atbalstījuši 40 miljonu eiro piešķiršanu desmit gadu laikā ebreju kopienai, kā arī regulāri nav parakstījuši Kaspara Ģirģena virzītos priekšlikumus Saeimā. Sandis Ģirģens arī uzsvēra, ka pašreizējai situācijai nav sakara ar iepriekš pārstāvēto partiju "KPV LV", kur abi ar brāli viņi nekad neesot bijuši valdē un nekad neesot iesaistījušies kādā pārbalsošanās.

Sandis Ģirģens akcentēja, ka mēģinājis noticēt un bijis gatavs aizstāvēt Dombrovski kā bijušo "Saskaņas" biedru, lai gan bijušā iekšlietu ministra domubiedri jau iepriekš bija izteikuši šaubas par Dombrovski, kurš iepriekš bijis vairāku partiju biedrs.

Bijušais iekšlietu ministrs uzsvēra, ka "Republika" tagad veido spēcīgu cilvēku komandu un ka partijai pievienojušies gan medicīnas sfēras pārstāvji, gan arī Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija prezidente Sabīne Ulberte un Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente Renāte Reinsone.

Valdes loceklis Pucens no savas puses pauž, ka Dombrovska lēmums ar līdzgaitniekiem aiziet prom no partijas esot "vienīgais cieņpilnais veids, kā Dombrovskim iziet no situācijas par tīšu 300 biedru neuzņemšanu partijā, maldinot gan pārējo valdi, gan arī partijas biedrus". Minētie cilvēki kopš septembra aktīvi darbojušies partijā, domājot, ka ir biedri, atzīmēja Pucens.

Pucens pauž neizpratni, kā Dombrovskis bija plānojis lēmumu pieņemšanu nu jau atceltajā 26.februāra biedru kopsapulcē, jo tāpat 50% no dibinātājiem partijā ienākuši kopā ar Sandi Ģirģenu un "būtu prasījuši Dombrovska atbildību par šo situāciju".

Pucens arī pateicas valdes loceklim Koršenkovam, kurš, iepriekš bijis Dombrovska līdzgaitnieks, bet, uzzinot par ap 300 "nozaudētajām" biedru anketām, "rīkojās atbildīgi un izvēlējās nostāties biedru pusē, un kopā ar mums trijiem valdes locekļiem nodrošināja valdes kvorumu". Tas ļāvis "Republikā" uzņemt pirmos 125 iepriekš Dombrovska neuzņemtos biedrus, atzīmē Pucens.

"Tāpat Dombrovskim nebūtu viegls arī tālākais ceļš partijā, jo biedri no republikāņu flanga bija pieraduši pie demokrātijas un, piemēram, iestājās pret 40 miljonu eiro atdošanu ebreju kopienai" desmit gadu termiņā, uzsver Pucens, kurš norāda, ka, neskatoties uz to, Dombrovskis un Papule šajā jautājumā balsojuši pret biedru gribu.

Pucens pozitīvi novērtē, ka partijas pamatlietas ir atrisinātas tās darbības sākumā, ļaujot iestāties par fundamentālām pārmaiņām valstī.

Kā ziņots, "Republika" dibinātājs, līdzpriekšsēdētājs un Saeimas deputāts Dombrovskis kopā ar domubiedriem nolēmuši aiziet no partijas, jo neredz iespēju strādāt Sanda Ģirģena vadībā, jo viņa izpratne par vērtībām nav pieņemama, aģentūrai LETA norādīja Dombrovskis.

Biedri atgriezīsies darbā biedrībā "Republika 2030", un nākotnē plānots arī atrast ceļu, kā piedalīties 14.Saeimas vēlēšanās, atzīmēja politiķis. Paredzēts, ka atbalstītāju izstāšanās no partijas notikšot pakāpeniski.

Vaicāts par pašreizējo situāciju "Republikā" un to, ka pretējai pusei pievienojies arī valdes loceklis Koršenkovs, Dombrovskis norādīja, ka Ģirģena puse ir "atradusi nodevēju", kurš viņiem nodrošinājis vairākumu valdē.

Koršenkovs vēl pirms dažām dienām esot izteicis ļoti skarbus vērtējumus saistībā ar Ģirģena pusi, bet tagad "kādu savtīgu iemeslu dēļ ir apmetis kažoku un nodrošinājis vairākumu Ģirģenu kungiem", norādīja Dombrovskis. Politiķis atzīmēja, ka, ja nebūtu notikusi šāda nodevība, tad valdes locekļi Ģirģeni un Pucens iepriekš plānotajā 26.februāra kopsapulcē būtu izslēgti no partijas.

Dombrovskis atzīmēja, ka šāda Koršenkova rīcība varētu būt saistīta ar to, ka viņam ticis norādīts, ka vairs nebūs iespējams strādāt jaunajā valdē, jo tiesas pirmajā instancē Koršenkovs esot atzīts par vainīgu nesaimnieciskā rīcībā. Attiecīgais tiesas spriedums gan vēl neesot stājies spēkā. Pēc politiķa rīcībā esošās informācijas, Koršenkovs nolēmis atbalstīt Sandi Ģirģenu, jo tā būšot iespēja tomēr palikt valdē.

Kā skaidroja Dombrovskis, iepriekš 26.februārī sasauktā kopsapulce nenotiks, jo to vairs nav jēgas rīkot, tāpēc ka Sanda Ģirģena pusei pašlaik ir vairākums valdē, kas ļaušot uzņemt viņiem lojālus un izslēgt "nelojālus" partijas biedrus.

Politiķis uzsvēra, ka pēc būtības neaiziet no "Republikas", bet gan "no "KPV LV", jo Sandis Ģirģens šādi esot izveidojis vēl vienu partiju "KPV LV", kas veidos konkurenci citām populistu partijām. "Man ar Ģirģeniem un citiem populistiem partijā nekā kopīga nevar būt," uzsvēra Dombrovskis, kurš norāda, ka, dibinot "Republiku", pieļāvis kļūdu, aicinot tajā piedalīties Ģirģenus un citus bijušos "KPV LV" biedrus.

Dombrovskis atzīmē, ka ļoti ātri esot saprasts, ka Sanda Ģirģena puse nevēloties ievērot "Republikas" vērtības, bet Sanda Ģirģena ""telefona stāsts" pielicis punktu pacietībai un cerībai, ka sadarbība vispār ir iespējama".

Kā ziņots, otras puses pārstāvis Saeimas deputāts Pucens aģentūru LETA informēja, ka "Republika" valde pirmdien ir izteikusi neuzticību politiskā spēka līdzpriekšsēdētājam Dombrovskim un pieņēmusi lēmumu organizēt biedru sapulci šī gada 5.martā, lai lemtu par partijas statūtu maiņu.

"Republikas" valde izteikusi neuzticību Dombrovskim saistībā ar aptuveni 300 cilvēku kavēšanu uzņemt biedru rindās, no kuriem aptuveni 250 pārstāvējuši partijas republikāņu flangu.

Partijas biedru kopsapulcē martā tiks lemts par statūtu maiņu, turpmāk paredzot vienu priekšsēdētāju. Tāpat plānota partijas vēlēto amatpersonu pārvēlēšana, kā arī tiks diskutēts par partijas nākotnes attīstības virzieniem.

Kā pirmdien norādīja Sandis Ģirģens, "Dombrovskis publiski maldinājis biedrus un sabiedrību, ka valde nav rīcībspējīga". Politiķis uzskata, ka "laikā, kad partiju sistēma un valsts kopumā piedzīvo konstitucionālo krīzi, Dombrovskis dara visu, lai partijā netiktu juridiski uzņemti aptuveni 300 biedru".

Savukārt partijas valdes loceklis Pucens norāda, ka Dombrovskis "zem skaļiem paziņojumiem slēpj mēģinājumu nedemokrātiskā ceļā pārņemt varu partijā un izrēķināties ar Sandi Ģirģenu". Viņš norāda, ka šādā situācijā lielākā daļa biedru un dibinātāju ir parādījuši vienotu nostāju, ka tas nav pieņemami un 5.marta biedru sapulcē tiks sākts jauns partijas attīstības posms.

Kā ziņots, partijā iepriekš izveidojās divas puses, kurām ir pretēji viedokļi Sanda Ģirģena tā dēvētajā "telefona lietā".

Domstarpības "Republikas" vadībā iezīmējušās pēc TV3 raidījuma "Nekā personīga" publicētās informācijas par aizdomām, ka bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens varētu būt paturējis amata vajadzībām piešķirto telefonu. Ģirģens gan kriminālprocesu uzskata par safabricētu, lai atriebtos viņam un godīgajiem ierēdņiem par to, ka lauzis negodīgu iepirkumu tradīciju.

Kā aģentūrai LETA iepriekš, vēl pirms partijas darbībā notikušajiem pavērsieniem, pauda Dombrovskis, lai noņemtu aizdomu ēnu, Ģirģenam būtu jāaptur savas līdzpriekšsēdētāja pilnvaras partijā.