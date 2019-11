GKR un 'Saskaņa' vienojas atbrīvot Baraņņiku no vicemēra amata

Rīgas domes "Gods kalpot Rīgai" frakcija ir parakstījusi "Saskaņas" ierosinājumu atbrīvot no vicemēra amata Vadimu Baraņņiku. Pašreiz vēl amatā esošais vicemērs par šādu vienošanos uzzināja šovakar.

"Mums bija zināms, ka šādi tas varētu notikt," portālam "Delfi" sacīja Baraņņiks. Viņaprāt, šāds pavērsiens liek uzdot jautājumu, vai nav nepieciešams "sākt no baltas lapas" un veidot koalīciju no jauna.

Kā liecina LTV ziņotais, "Gods kalpot Rīgai" šādi rīkojusies, jo Baraņņiks ir viens no tiem, kas parakstījis dokumentu, kurā izteikta neuzticība Rīgas mēram Oļegam Burovam un otrai vicemērei Annai Vladovai. Baraņņiks gan sarunā ar "Delfi" noliedza, ka būtu šādu dokumentu parakstījis.

Otrdien, 19. novembrī, no rīta pulksten 9 paredzēta ārkārtas sēde. Tajā iekļauts punkts par Vadima Baraņņika atbrīvošanu no Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata, liecina domes sniegtā informācija.

Tāpat plānots izskatīt grozījumus, ar kuru palīdzību iecerēts Baraņņiku atcelt no Rīgas brīvostas valdes locekļa pienākumiem.

Jau ziņots, ka maija beigās, pēc Nila Ušakova atstādināšanas no mēra amata, tolaik jaunā Rīgas mēra Daiņa Turlā (GKR) ievēlēšanas, sašķēlās partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri izslēgti arī no partijas kopumā.

Tas nozīmēja, ka Rīgas domes valdošajai koalīcijai vairs nebija 32 balsu, bet gan tikai 28 - tieši tikpat, cik opozīcijai. No partijas izslēgtie deputāti izveidoja Neatkarīgo deputātu frakciju (NDF) un domē vienojās par sadarbību ar GKR. Ar šo deputātu grupu gan neizdevās izveidot veiksmīgas attiecības "Saskaņai", kas šonedēļ paziņoja, ka apturējusi savu darbu Rīgas domes koalīcijā līdz brīdim, kad GKR pieņems lēmumus saistībā ar sadarbību ar NDF.

"Saskaņa" paziņoja, ka darbu koalīcijā ir ar mieru turpināt tikai tad, ja GKR pārtrauks sadarbību ar NDF.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR), partija nolēmusi pārtraukt sadarbību Rīgas domē ar NDF.

Aģentūra atgādina, ka Burovs mēra amatā tika ievēlēts šī gada augustā ar "Saskaņas", NDF un neatkarīgo deputātu balsīm. Ar "Saskaņu", kurai ir 17 deputātu vietas, tika noslēgts koalīcijas līgums, bet ar NDF, kurai ir četri deputāti, - sadarbības līgums.