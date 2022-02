Glābēji svētdien dzēsuši šogad pirmo kūlas ugunsgrēku

Svētdien ap pulksten pusdiviem dienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz šā gada pirmo kūlas ugunsgrēku – Ziemupes ielā Liepājā pie garāžām dega sausā zāle, portālam "Delfi" pavēstīja glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sausā zāle degusi 20 kvadrātmetru platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma izsaukumu Iecavā, kur dega viesu māja un divstāvu koka guļbūve.

Neilgi pēc pulksten 11 dienestā saņemts izsaukums uz Čiekurkalna 1. līniju Rīgā, kur divstāvu mājā dega dzīvoklis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. No piedūmotās ēkas tika izglābti trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Agrā svētdienas rītā saņemts izsaukums Salaspils novada Salaspils pagastā, kur deg divstāvu dzīvojamā māja. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Ap pusdienlaiku šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien saņemts izsaukums Spodrības ielu Dobelē, kur deviņstāvu ražošanās ēkā dega tehniskā telpā, ražošanās iekārtas, uzglabāšanas bunkuri un ventilācijas šahta.

Kopumā pagājušajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 121 izsaukumu – 39 uz ugunsgrēku dzēšanu, 59 uz glābšanas darbiem, bet 23 izsaukumi bija maldinājumi.