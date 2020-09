Glābēji trešdien no kokiem nocēluši trīs kaķus

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, trešdien Carnikavā ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas motortelpas atbrīvoja kaķi, bet Valkā, Rīgā un Carnikavas novadā no kokiem tika nocelti kaķi, kas saviem spēkiem no tiem nespēja tikt lejā, portāls “Delfi” uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji trīs reizes steidzās uz izsaukumiem, kur daudzdzīvokļu ēkās bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.

Divos gadījumos mājokļu saimnieki bija aizmiguši, bet vienā gadījumā mājoklī neviens neatradās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.