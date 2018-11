Gobzema sarunu raunda dalībnieki konfidencialitātes līgumu neslēgs

Potenciālie valdības partneri neslēgs konfidencialitātes līgumu, tā lemts otrajā Ministru prezidenta amata kandidāta Alda Gobzema ("KPV LV") vadītajā sarunā par valdības veidošanu.

Kā liecina "KPV LV" Ministru prezidenta amata kandidāta Gobzema valdības veidošanas sarunu darba plāns, pirmajā tikšanās reizē, kas norisinājās otrdien, bija paredzēts parakstīt konfidencialitātes līgumu. Pret konfidencialitātes līguma slēgšanu trešdien iestājās gan partiju apvienība "Attīstībai/Par!", gan partiju apvienība "Jaunā Vienotība".

Abi politiskie spēki bija vienisprātis, ka sabiedrība ir jāinformē. Kā norādīja "Jaunās Vienotības" pārstāvis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: "Mēs esam gandarīti, ka esam noņēmuši, mūsuprāt, ļoti strīdīgu jautājumu par konfidencialitāti – tā, kā tas tika piedāvāts. Mēs neslēdzām nekādus līgumus."

"Mēs esam vienojušies, ka mēs paši stāstām par sevi, ko mēs domājam, mēs nestāstām, ko domā citi," turpināja "Jaunā Vienotības" pārstāvis. Arī "Attīstībai/Par!" līderis Juris Pūce uzsvēra, ka apvienība savu viedokli paudīs un aizstāvēs gan kopējās tikšanās reizēs, gan ārpus tām.

Savukārt premjera amata kandidāts Gobzems vērsa uzmanību, ka konfidencialitātes līguma mērķis nav slēpt no sabiedrības to, kas tiek pārrunāts tikšanās reizēs, bet gan panākt to, lai sarunu procesā neviens netiktu aizvainots.

Ziņots, ka trešdien norisinājās otrās sarunas par valdības veidošanu pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa nominētā premjera amata kandidāta Gobzema piedāvātā darba plāna. Politiskie spēki pulcējās, lai pārrunātu sadarbības principus, domstarpību risināšanu, kā arī iekšējo un ārējo komunikāciju.

Tāpat sarunas laikā iezīmējušās vairākas domstarpības starp politiskajiem spēkiem. Vairums partiju nepiekrīt "KPV LV" uzstādījumam par slēgtām Ministru kabineta sēdēm un par automātisku pielaidi valsts noslēpumam Saeimas deputātiem un ministriem.

Vēstīts, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis pēc tikšanās ar visiem 13. Saeimā ievēlētājiem politiskajiem spēkiem 26. novembrī nolēmis uzticēt valdības veidošanu partijas "KPV LV" līderim Aldim Gobzemam.

Valsts prezidents nule kā izvēlētajam valdības veidotājam Gobzemam tāpat kā viņa priekšgājējam Jaunās konservatīvās partijas līderim Jānim Bordānam deva divas nedēļas, lai iezīmētu valdības aprises, panāktu Saeimas vairākuma atbalstu, kā arī iezīmētu iespējamo valdības sastāvu un prioritāri veicamos darbus. Ja Gobzemam tas neizdosies līdz 10. decembrim (ieskaitot), tad Vējonis savu nomināciju atsauks un aicinās citu Ministru prezidenta kandidātu veidot valdību.