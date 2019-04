Gobzemam nepiešķir pielaidi valsts noslēpumam

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) atteicis piešķirt Saeimas deputātam Aldim Gobzemam speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpuma objektu, par to ziņo pats politiķis.

Jau ziņots, ka februārī SAB vēl par trim mēnešiem pagarināja termiņu pārbaudei par pielaides piešķiršanu Gobzemam.

Gobzemam pielaide bija nepieciešama, lai strādātu Saeimas Nacionālās drošības komisijā, kurā viņš pārstāvēja partiju "KPV LV", taču Gobzems tika izslēgts no partijas, līdz ar to no komisijas viņš tika atsaukts.

Jau iepriekš Gobzems bija diezgan pārliecināts, ka pielaidi valsts noslēpumam nesaņems. Tāpat viņš arī paudis gatavību, saņemot atteikumu, šo lēmumu pārsūdzēt.

SAB veiktās personu pārbaudes parasti tiek pabeigtas aptuveni divu mēnešu laikā, iepriekš skaidrojis SAB priekšnieks Jānis Maizītis.

Likums paredz, ka pārbaudes maksimālais termiņš ir trīs mēneši, taču nepieciešamības gadījumā to var pagarināt vēl uz trīs mēnešiem.

Negatīvu SAB lēmumu var pārsūdzēt ģenerālprokuroram un pēc tam arī tiesā, līdz ar to kopējais termiņš, kurā izskata šādus jautājumus, pēc Satversmes tiesas attiecīga sprieduma pielaižu jautājumā, ir pieaudzis.